行政院宣佈2023年度政府總預算案為新台幣2.7191兆。其中在國防開支方面，整體國防預算達5863億元，較去年成長13.9%，是近年來最高！

但增加了這500億，到底要花在哪裡？政府卻說不清楚！詢問相關部會，政府只給了一個虛無飄渺的答案，只說要發展「不對稱作戰」能力。

近日被各方質疑，國防部才又改口說要發展無人機和增加彈藥庫的存量。對於蔡政府如此亂花預算的作法，實在是令人不敢恭維。

還記得日前蔡政府特意成立數位發展部，因其編制員額600人，卻有300人是約聘人員，創下公務機關的用人先例，整體預算竟然高達了211億元，這就是標準養網軍的作法，剛亂搞完數位發展部的預算，今日又開始亂搞國防的預算。

但面對諸多的質疑，蔡政府還是只會大搞抗中保台的文字獄，只要是有任何質疑國家國防政策的言論產生，就會被蔡政府打成中共同路人。

但國防預算增加，就能增加防禦力，捍衛台灣的安全嗎？對於花錢就能買平安的此種想法，實在是令人啼笑皆非！畢竟現代戰爭打的是全方面的對抗，而非是單一層面的武力對決。

孫子兵法也強調，兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也，烏克蘭的際遇也是給我們台灣一個借鏡，自己的國家就是要自己來救，要保衛國家，靠的是全島軍民團結一心，不是只靠多編一些國防預算，官員上台打打嘴砲就能捍衛。

2021年美軍宣布要撤離阿富汗，其民兵組織塔利班再次快速席捲阿富汗，只花9天就攻陷全國20多個城市，由美國所扶植阿富汗甘尼政權宣布垮台，美國在阿富汗花了20年心力，還投入超過兩兆美元的經費，卻換來如此失敗下場.

阿富汗政府軍完全沒有抵抗能力，任由塔利班長驅直入，在許多重要的城鎮保衛戰當中，政府軍甚至一彈未發就全面潰敗，阿富汗政府軍長期飽受政府高層貪汙所苦，許多基層軍人的津貼和設備都被政府高層貪污與轉賣，就連其總統甘尼就率先逃亡，還攜帶了大量現金，沿途一路撒。

反觀本次烏克蘭澤倫斯基總統死守在首都基輔，與全體烏克蘭軍民站在一起對抗俄羅斯的入侵，並且透過一次又一次的演講與直播，凝聚烏克蘭全體軍民之抗敵意識，並強烈的激勵全軍士氣，讓全體軍民奮勇抵抗，一次又一次的擊退入侵者。

但這兩場戰役帶給台灣最大的啟示就是，全民國防的意識一定要真正落實，不要每次都只會空談。

此外奢望美軍出兵打仗就是最不切實際的做法！不管是阿富汗的政權輪替或是烏克蘭的滅國之戰，美軍都未見出手，但蔡政府長期灌輸美國是台灣盟友，故台海有戰端，美國一定會出兵支援？！

但不管是美國或是日本，說要維護台灣安全的承諾，台灣還是應觀其行，畢竟宣示都是口頭上論述，台灣人切記不要信以為真。

全力捍衛台灣的決心，不是口頭上說說而已，應該要更加落實國軍的精進與實戰操練，畢竟阿富汗與烏克蘭的教訓再次提醒我們，台灣要自己保衛自己才是上上之策！（作者為民眾黨中評委新店區主任）

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