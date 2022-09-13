數位發展部掛牌至今仍爭議不斷，除了預算、組織、人事任命等因素外，首任部長唐鳳的領導力及治理能力也備受質疑。

姑且不論數發部「非典型」命名及組織架構等令人不解的功能外，唐鳳至今未能說明數發部的願景、長中短期發展方向及目標、跨業及跨部會整合機制、產業發展目標等項目。近日來又提出網路智慧「奇點」的概念，殊不知奇點是「技術驅動」的產業發展(非産業或經濟驅動)，數發部規劃了什麼尖端智能技術來促進台灣奇點經濟的發展？數發部有何能力達成這樣的目標？

數發部最原始的設計號稱要搞資安及治理，隨後又加入了諸多非資安、智能産業發展/元宇宙的新佈署，新科部長難道不知以隨機運算(Stochasticity)為基礎的智慧技術本身就跟重視紀律及倫常的政府部門「格格不入」嗎？數發部似乎活在自己的獨立的宇宙空間裡，花費200多億預算，但以電玩競技的心態笑看台灣產業發展的未來？

在被選舉搞得烏煙瘴氣的社會氛圍中，政府領導力的問題再次被提起。在所有中央部會中，數發部的設置與規劃顯得最為突兀！在前瞻遠見(Visionary)、規章設計與規劃(Bureaucrats)、政策執行力及治理(Technocrats)等三個層級領導力的平衡中，數發部的領導力到底屬於那個層級？數發部有何領導力能克服智能元宇宙産業帶來的混亂而回歸高紀律的政府管理呢？

搞資訊及智慧科技的人似乎都有一個錯覺，以為人工智慧、區塊鏈、元宇宙等智慧架構可以獨立於實體科技而存活，以「嘉年華會」及譁眾取寵的姿態大搞產業協會、創新平台、孵化加速等活動，在蹭了政府的預算之餘，在同業互相取暖拉抬中而產生了自我感覺良好的錯覺。

事實上，所有智慧科技都是「致能」的技術，硬軟互動與合體是產業發展的「必要」條件，就像物理學中數學工具的角色一樣。分散式「致能」加上隨機機制使得智慧科技高度碎片化、切片化，必須依託在實體產業上才能茁壯發展形成結構上的優勢，故現今諸多獨角獸智慧産業都是透過這樣的「異業結盟、共生」機制而迅速形成市場規模及寡佔的地位，其中專業化、客製化、平台化都是競爭優勢的主要來源，這些事都是政府機構難以辦到的！

另外一個重大的科技問題就是：發展智慧科技到底需不需要跨業的專業知識呢？數發部到底準備如何跨業整合呢？智能技術到底是技術導向，還是市場導向呢？編列了數百位聘雇人員中有沒有包含其他專業領域的人才呢？包括成熟、技術共同認知程度高的傳統工程應用領域、弱智能/強智慧/元宇宙開發人才、新興産業專業人才(如精准醫療及標靶治療、量子演算、新興能源技術等領域)等。這些各個産業專業人才是聘雇、專職，還是透過特別機制與其他「國家隊」結盟來共襄盛舉呢？數發部又打算如何治理「虛實結合」的新興産業呢？

當整個世界都因疫情與烏俄戰爭搞得很亂，身處智慧技術驅動的産業轉型時代中，眼見數發部以打電玩、搞遊戲的輕率心態來搞産業發展是場悲劇！而智慧技術的隨機心態及方式處理政府部會紀律與治理更是荒唐！台灣的未來産業發展方向值得「另類」的深思。（作者為陽明交通大學退休教授）

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