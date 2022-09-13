蔡英文批評藍營許多女性候選人喜歡稱自己為「媽媽市長」，卻對市政毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上。媒體人懷疑蔡暗虧盧秀燕，是一種精神疾病，也有媒體質疑蔡寧選「酒駕市長」，不要「媽媽市長」？前民進黨籍立委郭正亮則說，面對選情，蔡英文慌了！

慌了也罷，精神疾病也罷，蔡英文此番演出，再次證明她完全不具備民主政治領袖應有的同理心。而蔡英文這樣的行為，與晉惠帝的「何不食肉糜」，可謂同出一轍！

蔡英文含著金湯匙出生，不虞匱乏，念大學時便以小轎車代步，大學畢業，負笈美國、英國，尚未取得博士學位就能應聘到政大法律系擔任副教授，行有餘力，還能擔任台灣參與GATT的談判代表，為報章雜誌撰文寫稿。在那段時間裡，蔡英文是永遠的人生勝利組。許多資深媒體人咸認，彼時的蔡英文法學知識專精，謙恭有禮、待人和氣，富同理心。

不知是不是遭到現實齷齪政治的汙染，當選總統後的蔡英文，變得冷酷無情，言不由衷，早期文青溫暖的人設，一變而為強辯成習、毫無同理心的孤獨領袖。如今，為了選舉勝利，竟然可以對「媽媽市長」口出惡言，女人為難女人；因為無緣當媽媽？忘了母親劬勞？還是幼年經驗的自然投射？或者，今日的蔡英文，早已不是從前的蔡英文？深度偽造科技進步，竟然可以偽造出沒有同理心、缺乏溫暖人性的替代者？

民主政治，領袖與大眾若無共通生活經驗，又缺乏同理心，不啻是深度偽造的生化機器人，很難為國家社會帶來真正的幸福！

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