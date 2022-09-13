朱立倫接受德國之聲國際新聞總編輯理察沃克專訪。這本來是簡單的媒體曝光，結果卻演成了真心話大冒險。朱立倫任何回答，媒體都不滿意。最後不歡而散，朱立倫直接說，time is up ！時間到了，結束專訪。有人說這是災難式的專訪。

但我覺得，這場專訪很真實。這場專訪，呈現了西方真實而惡意的偏見，跟國民黨的進退失據。

西方媒體針對記者編輯，有一條紅線，不得逆反。那就是，所有對中國的報導，必須負面報導或是攻擊式報導。更何況，德國之聲，是德國政府撥款成立，官方經營的媒體。所以，不但受德國公知的制約，更是德國政府的傳聲筒，代表德國政府的立場。這家媒體長期的中國報導，可以說，完全符合西方標準。

血淋淋的證據是，2008年北京奧運前夕，德國之聲中文部副主任張丹紅，她去上德國電視台。她說，中共為保存西藏文化，做了很多事情。討論到中國人權，張丹紅說，中國使4億人脫貧，說明中共比任何已知的政治力量，在實踐人權宣言的第三條上，貢獻更大。結果說完之後，怎樣了?自吹捍衛言論自由的德國之聲，直接把張丹紅「被離職」了。

這樣一個，不允許正面評價中國的德國官煤，專訪朱立倫，當然有強烈的預設立場。朱立倫的兩岸立場，本來就處處破綻，當然就只好等著人家血腥攻擊。

專訪的沃克非常尖銳。尖銳沒關係，問題是有強烈的偏見、前提跟設定。他的前提就是：一、中國跟俄國領導人都是獨裁者。二、台灣是獨立國家，所以兩岸關係等於俄烏關係。這其實也是，以美國為首的西方國家，對俄烏跟台海的立場。而這個立場是堅不可破的。既然認定這兩個前提是真理，那所有不符合這兩個前提的事情，當然就被認為是錯誤的，甚至邪惡的。所以可以不擇手段的反擊。

朱立倫的立場則是：一、對於理查沃克的偏見跟錯誤，完全沒有不敢挑戰，不敢反駁。二、閃避法理跟歷史上，兩岸都是中國領土，是中國內戰遺留的問題。三、認為台灣民意要「維持現狀」，但什麼是維持現狀呢?如果現在台灣要的維持現狀，是「分裂」且「類台獨」的現狀，那麼大陸怎麼可能接受?四、認為九二共識可以維持現狀。但不承認九二共識的基礎，是兩岸同屬一個中國。五、不承認台灣早已經全盤否定九二共識，更不願意承認台灣是中國領土。

朱立倫的立場，跟國民黨所有人的立場，差別不大。這也就是國民黨淪落的關鍵原因。因為，如果你同意德國之聲，認為「台灣是獨立國家」是對的。那麼，國民黨的立場當然就是錯的。如果不能從根本指出，台獨跟德國之聲這種認同台獨是錯誤的。如果台灣是個國家納大陸當然寄售霸凌台灣了。那朱立倫跟國民黨，當然就進退失據，蒼白無力。

而朱立倫不但自己陷於錯誤認知，而無法有力論述。甚至對沃克邏輯的混亂，歷史的無知，以及西方霸權式的詮釋，都無力反駁。這不是英文的問題，也不是口才不好。是因為，國民黨已經幾乎全盤擁抱西方對兩岸的定義。人家把台灣當成一個國家，你不敢反駁。那還有什麼可以說的?

沃克說；你說九二共識是沒有共識的共識。中國三度駁斥你，是對你的霸凌。

這就是偏見的威力了。兩岸可以往來，明明是因為九二共識，所以大陸就事實反駁朱立倫的謬論，對沃克來說， 竟然就成為「霸凌」?

台灣人是要統一、獨立還是維持現狀呢?朱立倫說，台灣人要維持現狀。沃克說，中國要統一。其實20年前，多數的台灣人還是諄求統一的。可是今天，多數台灣人，已經要台獨或是「分裂的現狀」了。國民黨在民意從統到獨的改變，國民黨是共犯結構。

沃克的意思是，統一跟民主是對立的。他的意思是，台灣是自由民主的，台灣人不統一，所以統一是反民主。朱立倫當然招架無力。因為在台灣的環境下，完全可以通過政治力跟洗腦教育，在一次次選舉下，在美國培養操控下，讓台灣民意從統變成獨。國民黨其實也承認，現有的民意是反統的。所以，國民黨的立場，也是反統一的，是「親美友日和中」。

但美國是反中，是支持台獨的。這樣，國民黨要親美，怎麼可能不反中?難道是要溫和反中?還是要矛盾反中?

民進黨再貪汙腐敗，再激進台獨，民調也撐在那裏。選民不會因為民進黨爛，就支持國民黨。是長期結構性原因。雪上加霜的是，又有柯文哲民眾黨挖牆腳。朱立倫想的是2024。可是，國民黨跟朱立倫的支持度，顯然不可能支撐2024的大選。

所以，朱立倫對沃克說，time is up，專訪結束。的確，時間到了。兩岸，分裂即將結束。大陸不急。但美國跟台獨，要跟大陸攤牌了。

Time is up.

（作者為作家）

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