稍早民進黨台北市長候選人陳時中臉書貼出在萬華家香味食堂吃滷肉飯的照片，不久就被網友踢爆有2張照片是盜圖，或許是罪證確鑿，經新聞揭露後，陳時中團隊坦承錯誤，緊急刪除爭議照片，小編並留言表示會自請處分，陳時中也認錯道歉。

陳時中這一回栽在萬華家香味食堂吃滷肉飯盜圖上，說明了其競選團隊是臨時成軍，找幾個漫不經心的新手擔任，以為輕鬆盜圖可以含混過關。殊不知網路上鍵盤柯南們早已緊盯陳時中的一舉一動，尤其刻意博取萬華商家好感的表面功夫，禁不起高度檢驗。

再者，陳時中陣營擁有執政黨的豐沛資源，要人有人、要錢有錢，先前被挖出一大票民進黨政二代盡納入麾下，類似萬華家香味食堂吃滷肉飯的照片，錢與人絕不是問題，網路照片被抓包，就是證明陳時中態度太托大，以為愛怎樣就能怎樣，別人二創就雷霆提告，結果自己盜圖輕輕放下，完全是雙重標準。

陳時中為競選團隊盜圖認錯致歉，店家和被盜圖的部落客或許不想小題大作，然而選民卻積累一肚子鳥氣而發洩情緒，不無因陳時中近日卯上慈濟阻擋採購疫苗有關，大多數民眾相信慈濟的說法，陳時中的誠實態度反被質疑而大大受傷，誠信不好的陳時中為「區區」盜圖致歉，選民無感，效果當然大打折扣！

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