光輝的雙十國慶即將來臨，不幸，蔡英文總統和民進黨政府把憲法上的「中華民國」國號完全拿掉，換成「Taiwan National Day」（台灣國慶日），等於告訴對岸台灣已不是中華民國，另行獨立建國。這是嚴重問題，中國大陸不會「馬馬虎虎」不管。

全世界還剩有多少國家是分裂、分治狀態？依照南韓的說法，自1992年中韓建交，兩岸已統一。南韓曾一直羨慕台灣，可以與大陸來往，包括民航、郵件及匯款等，兩岸人民自由接觸，形同統一。兩韓至今在板門店美國和聯合國駐軍的阻隔下，斷電、斷人。

兩韓從日本殖民地統治光復後，自1948年各自在南北兩地成立「大韓民國」與「朝鮮民主主義人民共和國」迄今已達74年之久 ，沒有一方要獨立，其間，雙方雖吵吵鬧鬧頻繁，但仍保持對話，文在寅前總統成績突出，達成2次「文金會」，並且也說服美國前總統川普也坐下來跟北韓國務委員長金正恩談判。其主要目的是要走向和平統一之路，美國就不要管那麼多。

其實，中美在朝鮮半島之戰，都是為「自己的利益」，中美的前線就在北韓與南韓，因此，不願失去這副「自然屏風」。中國大陸在文在寅政府執政5年期間，南韓優先聽從大陸，讓美國一直吃醋，對文在寅恨之入骨。

因此，尹錫悅總統上任不到10天，美國總統拜登不顧「老大哥」的顏面急忙跑去首爾「求見」尹錫悅，讓韓國人覺得非常光榮，大國總統來見小國總統，截斷美國傲慢的大鼻子，不禁自問：美國曾幾時如此優渥對待過南韓？美國還算領導全球的大國嗎？國際局勢的變化確實多彩多姿，難以想像。

尹錫悅19日參加英國女王伊麗莎白二世的國葬，再轉赴美國和加拿大訪問。15日則會晤中國全國人民大會委員長栗戰書，似與28日訪韓的美國副總統賀錦麗較勁。由於，南韓政權輪替，日後，大陸要加倍拉攏南韓。否則，尹錫悅全面倒向拜登，加強星州薩德基地的武器，以利美國探測大陸的軍事設備。

3月9日南韓換了保守派總統尹錫悅上台，在進步派文在寅前總統退出之際，不僅南韓外交政策改變，並且對朝鮮半島的安全是福是禍，在這短時間內無法預料。但8日，北韓通過將使用核武法制化，似乎暗示美國和南韓，第7次核試近在眼前。尹錫悅成了文在寅的「笑話」，認為文在寅的軟式包容剩於尹錫悅的「硬碰硬」對朝政策。

無論如何，尹錫悅還是要面對與遵守南韓憲法明文規定「和平統一」是無法改變的。其實，台灣也有這方面的問題。蔡英文與民進黨利用國慶之日「偷渡」要改變國號「中華民國」，必須首先修改中華民國憲法，否則，就成為歷史罪人。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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