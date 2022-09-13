對於一個候選人而言，人設當然很重要的，因為這會加深選民的印象，但是如果過度刻意的人設與事實有過大的出入，那就有可能會造成反效果，所以在候選人的性格設定上要十分小心謹慎。

在台北市長的選舉中，三個主要的候選人都大有來頭，所以形成三腳督的狀況是可以理解，但是不管最後有沒有棄保的效應，個人認為陳時中都不會被納入考量，因為在偷窺事件之後，陳時中已經提前出局了。

其實這背後還有一個很重要的原因，那就是陳時中在權力與職位面前產生質變，從一個原本受人景仰的幽默指揮官在一夕之間變成尖酸的候選人，而這些轉變正顯現出候選人的本質，所以要回到那一個支持度破九成的指揮官，恐怕已經是完全不可能。

我們可以回想，當陳時中每天在召開疫情記者會的時候都是收視的高點，即使有攻擊，陳時中也都能用幽默化解，所以連敵對的陣營都不會去做這種吃力不討好的事情，因此即使陳時中是全面的掩護高端，阻絕中國的疫苗，民眾還是對他有著無比的信任，因為這種自然的人設是根深蒂固的。

然而隨著陳時中放下疫情指揮官的位置，投入台北市長的選舉，整個人似乎就完全走鐘了，講話不再幽默，反而是變得尖酸刻薄，尤其在刻意人設的要求下，陳時中更有諸多的適應不良，所以導致民眾對於陳時中會衍生出更多的不滿。

現在陳時中所面對的，已經不是與疫苗政策或採購爭議的相關議題，而是他在準備轉換跑道時，忽然從一個幽默的指揮官變成一個尖酸的候選人，這樣的轉變對於民眾而言實在衝擊太大了，而在這樣的社會氛圍中讓陳時中動輒得咎，也讓他的團隊不知所措。

這其實是台灣政壇的照妖鏡，畢竟以前的陳時中不管是大口喝酒，公然聚會唱歌，或是無法戒除菸癮等負面的形象，都無法撼動他幽默指揮官的社會支持度，如今，卻因為投身選舉不久之後當初自為幽默的性格，無法應用在選舉，反倒成為處處被批評的「尖酸候選人」。選舉不應是作秀，而是真正要選出一個城市的領導人，選民非譁眾取寵方式即可取悅。現在，陳時中是該好好想想自己的人設，到底換來的是民眾支持，還是讓他更加可笑！

（作者為正修科技大學通識中心教師）