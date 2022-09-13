前衛福部長陳時中被質疑卡慈濟買BNT疫苗，他爆氣說自己不是瘋子，為什麼要擋疫苗？還說這樣的指責是腦袋有問題。陳時中的確沒瘋，只是滿腦子仇中，不只疫情初始阻止「小明」返台，疫情嚴重需疫苗救命時，更見不得包裝上有「復必泰」3字，導致數百國人染疫喪命。

慈濟基金會執行長顏博文接受媒體訪問，爆出2021年買疫苗過程遭政界、工商界大老勸阻，引發軒然大波。陳時中今天為「瘋子」、「腦袋有問題」說法自我辯解，指出人都是有情緒的，強調擋疫苗就是自廢武功，怎麼可能會去擋？

陳時中如果沒卡慈濟，面對台北市長柯文哲指證歷歷，重炮抨擊他為了護航高端疫苗才擋BNT；名嘴吳子嘉也公開指控政府買BNT疫苗黑箱作業，陳時中貪汙1億美元未遂，陳時中理應立即興訟控告柯、吳二人，卻未見任何自清動作。

嚴格來說，陳時中是仇中意識形態作祟，無法接受民間自購BNT疫苗必須要經由總代理上海復星，民間洽購過程中就為了簽署契約中不能有「復必泰」的字眼，被蔡政府一再阻撓，這就是顏博文爆料遭勸阻的原由。

陳時中不是瘋子，而是精於算計的政客，仇中意識更是其心魔。疫情初期阻擋小明們返台，還說要陸配子女自己承擔選擇國籍的後果。如今帶著高仇恨值參選台北市長，陳時中被爆卡慈濟買疫苗，再次鬼扯境外勢力施壓，一點也不讓人訝異。

至於綠媒名嘴周玉蔻淪為政黨鷹犬，嗆慈濟人自甘為「下人」。出家人慈悲為懷，慈濟信眾遍及全世界，把慈濟打成中共同路人，豈非全球各角落都有阿共仔。這種說法才真是瘋了！