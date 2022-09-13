楊丞琳「海鮮風波」一夜之間消聲匿跡，背後有民進黨主動降溫的痕跡。主要是政務委員張景森日前發文，懷疑該事件是對岸網軍刻意挑起，以激化台灣內部分裂，他並懸賞鼓勵網民提供線索。張景森「懸賞」之說未免庸人自擾，但也折射出綠營已認知，楊丞琳爭議再炒下去對自己不利。

彷彿回到封建時代

張景森學者出身，90年代隨陳水扁進入北市府任都發局長後，20餘年來始終活躍在政治火線上。他以怪點子出名，跳躍式思考所引發的爭議也不少。張景森認為楊丞琳風波是大陸網軍所挑起，其邏輯太過跳躍，讓人難以理解，但也顯示，他察覺反中已成為綠網軍和綠粉的「心理開關」，非常容易操縱利用。他固然有甩鍋大陸網軍的用意，但也是對民進黨政治文化的反思，間接承認在內部製造敵人的危險。

民進黨創黨時以清廉、勤政、愛鄉土起家，曾代表社會的進步力量，但此後日漸沉淪，擅長以製造內部敵人贏得選舉、鞏固政權，甚至以挑起內鬥和仇恨的方式掠奪資源、打擊對手。慈濟執行長回憶去年採購和捐贈BNT疫苗秘辛，就是一面照妖鏡。民進黨政府夥同側翼媒體、網軍打壓、抹黑慈濟等民間抗疫善舉，背後夾雜著反中意識型態和一己之私，實在令人咋舌。

曹興誠資助黑熊學院並以惡毒詞彙攻擊媒體，又是一齣製造內部敵人的鬧劇。倡議「不對稱作戰」的前參謀總長李喜明在接受媒體詢問時直言，「曹興誠和黑熊勇士不可能成功」。李喜明主張以「機動、分散、精準、致命的小東西」保台，殲敵於境內，理念其實和曹興城的黑熊學院相近，但他直率給黑熊學院下了必敗的定論，顯示兩人理念雖近，但動機不同，折射出曹興誠配合民進黨大內宣、在內部製造敵人的本質。

抗中保台，多少罪惡假汝之名！毋庸諱言，華人社會的劣根性，正是「內鬥內行、外鬥外行」、「沒事拿自己人出氣」、「出事就檢討自己人」等惡質元素，諷刺的是，口口聲聲「不做中國人」的民進黨反而將這種中國式暗黑文化，傳承發揚得淋漓盡致。無論是早年扁系面對新潮流逼宮時拋出「十一寇」說，蕭美琴被扣上「中國琴」帽子，還是現在掌握龐大網軍的蔡政府，把鬥爭目標對準平民百姓，台灣內部出現下一個「楊丞琳」只是時間問題。

革除獵巫劣根文化

台灣民主走到如今這一步，是中華文化現代化進程的悲哀。中華民國憲政體制保障人身自由與權力制衡，核心理念源於五四運動以來知識菁英對中國政治現代化的探索和辯論，也是過去70多年兩岸分治狀態下相互競爭的主軸，西方社會也普遍將台灣視為中國人（華人）民主的標竿。而台灣社會對民主的普遍期待，至今仍希望能夠透過自由選舉，產生一個大道為公的良治政府與和而不同的良善社會。

不幸的是，民進黨打開了仇恨與內鬥的潘朵拉魔盒，令台灣社會和政治文化的道德標準一再扭曲，所謂「抗中」是在對抗內部競爭者，「保台」是在保護掠奪私利。翻看今年九合一選舉候選人名單，愈來愈多「綠二代」大剌剌接班，陳時中競選團隊更有「英系二代」的私相授受，不禁要問：民進黨何止是把台灣民主倒退回威權時代，簡直是要回到封建制度。而這一切都以「抗中保台」精妙包裝，當任何競爭者或異議者都被打為「匪」或「敵」，台灣民主選舉、新聞自由與思想自由就徹底淪為乾枯的軀殼。

張景森反思的結論有些跳躍，但他體認「在內部製造的人」非常危險。他擔心大陸網軍製造分裂，但民進黨才是主要禍源。畢竟屢試不爽的選戰操作，充分證明「反中」、「仇恨」總能源源不斷帶來回報。但令人振奮的是，越來越多民進黨元老站出來與當權者切割，社會底層颳起「新黨外運動」新氣息。

真心愛台灣應超越政黨、不分派系，為人民謀福利，製造內部敵人的獵巫文化，也是新黨外運動要反對的對象。