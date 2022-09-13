英國女王伊麗莎白二世辭世，舉世同感哀悼。她同時是由56個主權獨立國家組成的大英國協元首，也是其中15國的國家元首，對世界民主制度貢獻極大。但隨著這位歷史上在位最久君主的離去，原本奉英國國王為國家元首的大英國協王國諸國，極有可能重新思考是否放棄君主立憲走向共和，甚至聯合王國也有可能分崩離析。她的一生雖努力維護帝國的榮光與尊嚴，但終究抵不住時代洪流的狂瀾。見證過英國的霸權與黃昏，她的離世象徵歷史上一個時代的結束。

前陣子戈巴契夫過世，也引起了世人的懷念。他是讓蘇聯政體瓦解的關鍵人物，俄羅斯目前還有許多人痛罵他，俄羅斯與烏克蘭的戰爭，也有人舉著這面旗幟，但他卻是化解東西方對立的和平英雄。以政體來看，到底未來理想的世界面貌是什麼？是國協如大英、是聯合政體如蘇維埃、是邦聯類似歐盟、是合眾國如美國？政治體制重要嗎？相信沒有人敢不認同於國家。但當20世紀末全球化盛行，許多人以行動同意「商人無祖國」。當資本主義掛帥，更多人奉可口可樂、麥當勞，或現在的臉書、谷歌、蘋果為一輩子的生活信仰。這個時候你會選擇成為哪個國家的國民？還是戶籍要放在繳稅少的地方？你更想要在民主地方還是抖音頻道？你信奉馬斯克還是拜登？

在巴黎出生長大的奧地利裔美國人菲利克斯‧馬夸特寫下了《新游牧者之歌：遷移革命如何讓世界變得更美好》一書，他自己的核心家庭中就有9個不同國籍的成員，他曾經無家可歸，也曾主辦晚宴邀請比爾蓋茲及國家級元首參加，他長年為《國際先驅論壇報》等國際媒體撰寫專欄。他看到新世代的年輕人離開並不是因為出色，而是因為離開而變得出色。一股新游牧者正在全球各地大量誕生，遷移已成為世界熱門話題。

年輕新游牧族充滿希望，充滿冒險犯難精神，既是四處尋找機會，也是人生啟蒙的追尋。而這股趨勢，不只集中到過去被認為是成功的全球核心國家，很多是走向遷移到外圍國家，或者從外圍國家的一處遷移到另一處。這些人類遷移流動正在發生革命性變化，並預示著全球化故事的下一個新篇章。在這樣的潮流下，國家到底還是什麼？

自古以來，所有人心中都會懷抱著不安分的游牧衝動，你我或多或少也許在學或就業都是遷移和移居外地的產物。遷移也是為了找到一個家，人們一直在世界各地流動，未來理應也會如此。但現今對移民的恐懼、對宗教的誤解，對民粹主義與民族主義者的崛起，或對網路與元宇宙世界的迷惘，讓世界籠罩在新秩序的不安中。大家都在逃避戰爭、飢荒或貧困，入侵「我們的國家」。但未來的新游牧族群遠非別人所說的是問題的肇事者或受害者，它們既本土性，又有全球意識，是世界新倫理的代言人與解釋者。當世界正這樣在走，也許我們可以重新想想「一個中國」是什麼樣的中國，「各自表述」可以追求到如何的差異？各縣市長候選人真的只管眼前里民的利益，還是也要想想國家社會發展？楊丞琳真的不能是廣東人？

米蘭昆德拉曾寫下「不幸的人才會渴望離開故鄉舊土」，但對現代人類，也許遷移一直都是教育、解放和賦權最有效的手段，關鍵都在認同。懷念女王，感念過去，希望大家都有一個可以選擇的未來。（作者為台北市出版公會理事長）