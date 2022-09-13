針對外界質疑前疫情指揮官陳時中擋疫苗，陳時中說：「我是瘋子嗎？為什麼要擋？」陳時中當然不是瘋子，但卻是比瘋子更討人厭的「裝瘋賣萌」。瘋子是一種疾病，對自己的言行沒有洞察力，不認為自己的言行悖於常理，這種言行在法律上是可以被原諒的。陳時中當然不是瘋子，但卻做出公衛瘋子最瘋狂的行為，在防疫上擋疫苗、擋快篩劑、擋藥品、甚至連住院都擋，是要老百姓拿掃把掃病毒嗎？行為比真正的瘋子還瘋狂。但是能在指揮官的位置上發瘋，應該是歷朝歷代瘋子可望而不可及的境界。

陳時中一開始其實是滿有專業良知的，誰不想在防疫戰中揚名立萬，只不過滿腦子的仇中思想，又在「小明回家」事件中發現了只要凡事都轉成抗中急先鋒，就是登龍的「終南捷徑」。才會在東洋白手套成功地引進BNT疫苗的最後簽約時刻，簽約採購突然因為綠營側翼劉姓台商質疑BNT是大陸疫苗嘎然而止。陳時中從此就有了進入民進黨詐騙集團的投名狀，拋棄了專業與良知，成為綠營「以疫謀獨」的旗手。

就像柬埔寨的詐騙集團手法一樣，在詐騙集團中任職，除了抗中的詐騙專業必須喊得響亮外，還要負責自行籌措贖身費用，以及主子的權利金。在政治詐騙集團中，金額肯定高於柬埔寨數千萬倍。這也就是陳時中後來對中央疫情指揮中心可掌控的防疫物資採購，無一不以利益為出發點來思考，在為自己籌贖身費，也才能一投入競選就能整出「黃金競選團隊」的原因。

在政府採購中求利潤，如果沒有《傳染病防治法》的幫忙，是有難度的。《傳染病防治法》中指揮中心可以對其所需的防疫物資執行徵用，可以迴避掉常規採購中的監管機制，這也就是為什麼指揮中心所有的防疫物資都有明顯的貪瀆痕跡，但卻沒法查辦，因為都是徵用，不適用採購法規。

國外的廠商不了解台灣的《傳染病防治法》，政府就用阻擋的方式來教育廠商，刁難個幾次，貨就下來了，回饋也能到位。這種手法不但經過行政院發言人羅秉成親口證實他就是專責負責擋公文的，也是醫院醫師收受廠商回扣時的慣用伎倆，陳時中身為醫療同仁，當然深諳此道。進口疫苗擋了半年，為了回饋，也為了等待早早就打好通關的高端上市。快篩劑更誇張，擋了兩年多，也是等到有回饋的廠商到位，才會開放，完全沒有顧到老百姓的需求。結果就完全如前總統陳水扁所言，陳時中是踏著1萬具屍體，拾級而上。

所以這些阻擋的勾當都是陳時中幹的，陳時中也都心知肚明，只是目的真的不好說。所以才會在有人哪壺不開提哪壺的時候，脫口而出「我又不是瘋子」。看到他為了圓謊而賣萌時，也真為他掬一把同情的眼淚，在詐騙集團中任職還真是不容易；應該如同在柬埔寨的難胞，不妨找當地的中國大使館幫忙比較容易脫困，陳時中真應該學學。（作者為中華民國防疫學會理事長）