全球數位經濟沉悶不已，軟硬體方面的創新許久未見，近期倒是有一些科技巨擘的「小動作」讓數位經濟的未來發展增添了些想像力。

第一個是中國移動推出的「雲手機」，此手機本身長相平凡無奇，卻是中國移動首款搭載雲手機APP的機型。根據官方資訊，當手機安裝APP後即可在用戶端操作各種由電信端提供的可靠、安全、相容的雲端虛擬手機服務，諸如辦公、通話、遊戲、應用等等。儘管雲手機這個名字裡有「手機」二字，但它實際上只是一個APP而已，手機本體僅作為顯示載體，其核心能力則是網路連接功能。這不禁讓我想到之前介紹過中國的超級應用(Super App)，其本身包山包海，已經像是近乎於手機作業系統中的應用，諸如微信、支付寶等等。那麼，如果雲手機搭配超級應用，會是種什麼情況？

美中科技戰方興未艾，華為等中國消費終端大廠受到重創，已面臨創辦人任正非所謂的生死存亡之際。中國被美國掐住的咽喉一硬一軟：晶片及作業系統。如果想要發展數位經濟，勢必要走一條不同的路，而雲手機搭配超級應用是個好題目，因為可做到二個架空；其一，架空占絕對優勢的美國數位終端及晶片的重要性，因為雲手機運算都交由雲端，終端就只是有操作界面的一塊螢幕。其二，架空終端作業系統的重要性。因為雲端裡有大到甚至可掩蓋作業系統重要性的超級應用，豈不美哉？

再來，手機衛星通訊近日突然變成一個潮流。8月底，馬斯克旗下的SpaceX與美國電訊公司T-Mobile宣布一項新的合作計畫叫Starlink V2。與之前Starlink不同的是，V2無須用戶更改智能手機、免軟體更新、無須使用特定的App、不必使用特定的用戶端。換言之，就是不再需要透過地面基地台就可實現智能手機上網。

Starlink V2將於2023年配合T-Mobile 5G網路推出，透過?星彌補電訊網絡覆蓋的不足，令全球覆蓋大幅提升，做到「無死角」的境界。當然，馬斯克也透露網速暫時會是2Mbits至4Mbits，對於文字傳送或語音傳送會很好，但不是高頻寬。

緊接著，華為於近日舉辦秋季發布會。歷時兩年的研發，儘管5G晶片被美國封殺，但華為力圖推出新手機Mate 50與蘋果iPhone 14同場競爭，特別還選擇以衛星通訊技術為主軸來重振其在大陸高端智慧手機的市場信心。華為表示，新系列手機支援衛星通訊功能，在沒有電信網路訊號的地方可透過北斗衛星系統發送緊急簡訊，是全球首款支援衛星通訊的大眾智慧手機。不過，據了解，華為新系列手機暫時僅支援簡訊發送，不支援接收，也就是衛星簡訊需先轉給電信公司接收後再轉發給手機。

最後是蘋果的iPhone 14。在近日發表會開始前，有不少傳聞指稱iPhone 14系列將能直接透過衛星訊號上網，但此次發表內容卻顯示iPhone 14增加的衛星通訊功能實際上與華為推出Mate 50系列情況相似。

綜觀以上，雖然華為與蘋果的手機衛星通訊功能「為德不卒」，但相關訊息已足夠凸顯衛星手機在未來數位經濟角色的重要性。怎麼說？我認為是與車聯網發展相關。

還記得足以彌補當前數位匯流不足的兩大新匯流方向嗎？其一為元宇宙，其二便是車聯網。數據顯示，美國20%地區及地球90%地區仍未有無線網絡，衛星上網除了便利偏鄉用戶外，不正是車聯網最好的應用場景？但是，車聯網的殺手級應用在哪？

Eurail（歐鐵）於1972年便開始發售的Interrail Pass火車通行證，可暢行進出歐洲33國多個地點。為了慶祝Interrail Pass發售50周年，歐鐵近日推出旅程配樂 SoundTracks服務。此服務可因應旅客位置、時間、風景和天氣，以串流播放即時生成的音樂，因此隨白天變成黑夜，農村變成山景，甚至突然下雨場景因而變化，這是多麼有趣的車聯網應用啊！（作者為科技媒體專欄作家）