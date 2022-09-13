本土語必修是教育部配合文化部《國家語言發展法》的政治任務，這一點無庸置疑。但在推動過程中，將自己的教育專業拋諸腦後，不惜沒收被視為國中「108課綱」亮點的彈性課程4學分，虛耗老師3年來為108課綱設計彈性課程的心力，無視4名任教於國中的課綱委員集體離席的抗議，已是太過了。更離譜的是，111學年本土語必修上路後，才發現一切只是「待完成」。

開學2周了，卻有6個縣市高中沒有閩南語現職師資，有11個縣市高中沒有客語現職師資，全靠教學支援人員頂替。還有學校連教支人員也沒找到，只能靠直播共學。而且，不只缺師資，還缺教材。多所國中、高中開學了，還無客語教材可用，因民間版客語教科書直到開學前，都尚未通過教育部審定，學校只能緊急改用部編版教材。但部編版又印刷不及，學校只能自行影印。教學現場如此兵荒馬亂，寅吃卯糧，真只能應急，遑論品質。過去教學現場被認為匪夷所思的狀況，卻在教育部政治性格越來越強後，成為日常。

本土語列為必修學分，本就是個不接教育地氣的作法，因為既缺乏教學資源又不符合社會需求。且看，《國家語言發展法》的本土語包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和台灣手語。而就文化平權的角度而言，台灣各族群語言均應受到同樣的保障，且應更進一步保障少數族群的文化權益。但這只是政治語言，不可能是教育語言。因為單單原住民族語文課程就有16族42語別，未來還得視原民會公告的新增民族別及語別增列，閩南語、客語也都各有不同腔調。若想一一培養出合格的本土語文教師，絕非一蹴可幾。

因此，國小推動本土語教學近20年，才磨合出一些堪用的課程與教支老師，他們往往就是今日各縣市臨時頂替上陣的救兵。但教支老師僅憑過去教小學生的經驗，要確實地完成國高中本土語文課綱中的核心素養要求，可頗有難度呢。請看，課綱中要求學生做到：學習並欣賞文化的差異性，認同自我文化，尊重與欣賞其他文化，了解多元文化的價值與意義；又要求：能幫助學生具備國際視野及地球村觀念，深入探討不同族群、性別等社會議題，進而關注國際情勢，並尊重生命與全球的永續發展。試問，如此倉促上陣的師資，做得到嗎？

其實，從理論面來看，教育部的職責就是辦好教育，培養人才，無須曲意附從其他部會的政策。但今日官場風骨難覓，總把教育當政治任務來辦，從不考量人才真正的需要，本土語必修亂象也就在意料之中了。且這種亂象又何止於教育。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）