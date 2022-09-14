中秋是什麼味道？天然幽香的廣式蓮蓉蛋黃月餅、香甜可口的柚子、刷著濃郁醬汁的家庭烤肉……不同的食物滿足著不同地域食客的味蕾，同時，也引發了人們對團圓美滿的期盼。

月圓人團圓，今年的中秋節，深圳青年古棗就邀上三兩台灣好友一同相聚，做柚燈、吃月餅、品香茗、話民俗，好不熱鬧。

●月餅吃的不僅是味道，更是親情

揉麵團、包餡料、模具按壓……在深圳本初首席甜品師曉欣師傅的指導下，兩岸青年紛紛擼起袖子一展身手。深青古棗分享，在廣東，蓮蓉蛋黃月餅是廣式月餅榜上有名的「元老級」月餅，以磨皮純粹蓮子為質料做餡心，帶有一股天然的幽香。此外，廣式月餅還有五仁月餅、叉燒月餅等。

月餅，是中秋節當仁不讓的「主角」。台青黃國綸認為，中秋吃上一口月餅，團團圓圓很應景，這點台灣和大陸一模一樣。與廣式蓮蓉蛋黃月餅口味相似，台灣的月餅口味也是鹹甜口居多，比如棗泥、蓮蓉、鹹蛋黃等。隨著時代的發展，有很多新奇的月餅樣式推出，但無論月餅口味如何創新，中秋吃月餅的習俗是不變的。因為月餅吃的不僅是味道，更是親情。

兩岸青年共度中秋。（深圳《晶報》提供）

●柚子燈點亮思鄉情，兩岸青年頌中秋話團圓

在台灣過中秋，餐桌還有一樣必不可少的節慶水果——文旦（柚子），不僅是應季水果，也是飯後解膩的「神器」。而在廣東過中秋也有吃柚子的習俗，柚子音同「佑子」，寓意吉祥，歡慶佳節之餘，也討了個「綵頭」。

看到柚子，台青郭朝龍便想起那些台灣的中秋記憶，「那時我們不僅吃月餅，還會吃文旦（柚子）。它的個頭不大，汁水飽滿，口感香甜。果皮常常被大人們剝花瓣一樣的形狀，做成帽子，給小朋友戴在頭上，好看又有趣。」如今，台青郭朝龍已在深圳工作多年，妻子孩子也在深圳居住，中秋節之際，郭朝龍開始嘗試製作廣東的柚子燈，將柚皮鏤空成三角、圓形、菱形等形狀的洞，裡面點支蠟燭，柚皮頂端繫上繩子，帶孩子感受自己小時候在台灣生活的樂趣。

一塊月餅、一牙柚子、一杯清茶，兩岸青年共享「舌尖上的中秋」，敘鄉情、話團圓。對於台青大學生覺嘉綺而言，今年的中秋節則充滿新奇與溫暖，「往年是和爸爸媽媽一起過中秋節，今年他們回台灣了，本來已經準備好自己一個人過節，但沒想到和大家一起吃月餅、做柚子燈，讓我感覺心裡暖暖的」。

在台青黃國綸和楊正安的記憶裡，台灣還有一個獨樹一幟的習俗——烤肉。中秋節時，台灣幾乎家家戶戶都會在門前烤肉，楊正安回味道，「那叫一個美！現在來到深圳工作，成為深圳台商協會觀瀾聯誼會的一員，身邊有很多台灣朋友，中秋節的時候，我們不僅保留了台灣烤肉的習俗，還會邀請深圳朋友們一起加入體驗」。此外，還有拜月娘、祭祖、吃團圓飯、玩兔兒爺等習俗，這與大陸許多地區的習俗也是一模一樣。

以充滿儀式感的形式來追溯中秋節的最初意旨——團圓。（深圳《晶報》提供）

所有這些妙趣橫生的習俗，都在吸引大家參與其中，並以最充滿儀式感的形式來追溯中秋節的最初意旨——團圓，這一天，不論身處何方，只要一起仰望那同一輪明月，享受著天涯共此時的溫情，這，就是中秋節的意義。

（白念平、趙茜慶、高雷、李亦浩、陳家豪/深圳《晶報》記者）

（本文來源：深圳《晶報》）