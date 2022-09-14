民國90年3月間，我把這封〈雷震給王新衡的一封信〉，送給《傳記文學》登出來。

該刊編按：此文由劉紹唐先生之好友，亦為本刊之經常作者某所提供。他是在十多年前得到此分資料，但早已忘記，不久前為查另一事資料，翻箱倒櫃，發現此函，覺得甚有價值，尤其是雷震日記被警總所焚毀，此函更顯珍貴，乃交本刊發表，彼謂亦有「不容青史盡成灰」之意在焉。

圖為民國49年雷震被警總跟監拍攝的照片。（許村旭翻攝）

新衡老兄左右：

近聞吾兄對弟頗有微詞，謂弟「鑽牛角尖，還是搞那一套，至死不悟……」云云。大意如此。這是吾兄的誤會。蓋自出獄以來，什麼事也沒有搞，希望平平安安以度殘年。香港《明報》雜誌過去登載一篇讀者投書，謂我贊成「台獨」，數月後見到此文，即去函更正，說明「我是反對台灣獨立的」。對台灣朋友也說過此話。

據說，吾兄最近對弟之指摘，係因美國紐約《星島日報》和《七十年代》雜誌，登載了弟給經國先生的信。我可對天發誓，這件事不是我搞出去的。

我母親35歲守寡，茹苦含辛，撫養我們弟兄成人，後來兄與弟相繼去世。而日寇侵華時，常到我鄉騷擾，說她幫助地方上的游擊隊。平時敵人來時，我母親和家人逃到後面山上自建茅屋內暫避。這一次我母親患病不能走動，遂臥在小船中停在對面汊港裡。敵人來我家搜索時，看到對面河港裡有幾隻小船停泊著，遂發射硫磺彈燒船，家人避到田溝裡，母親不能走動因而燒死。時為民國27年陰曆正月21日。我在武漢獲此凶耗，曾至黃鶴樓上慟哭一場。

民國37年回家葬母，因見厝在石罈上的棺木業已腐朽，另換一口棺材時，看到母親的屍體燒得只剩下幾根骨頭，使我又大哭了一場，因而恨透了日本人殘忍成性，以殺人來滿足其征服的慾望。

來台後，我寫了〈我的母親〉一文，在《自由中國》半月刊上刊出，本擬分作8期刊畢，不料被誣陷坐牢，而《自由中國》半月刊因而停刊。茲將已刊出的一段奉閱，請

兄看看有什麼不妥之處。

去年9月間，我想到在世之日無多，遂將《我的母親》一書，用照相版印200本，註明為「非賣品」，擬分送給子侄及至友留念。由於怕校對之煩，故用照相版印刷，儘管要多花一點費用，曾付過印刷費1萬5千元，全係內子借貸，還未結帳。

詎料書已印刷，正在裝訂之時，被台灣警備總司令部連同原稿及印的200部全部沒收。當地警察派出所還將印刷廠老闆劉君捉去關起來，劉君妻子遂來我家吵鬧，內子一面好言安慰，一面設法保釋，直至是日下午4時始保釋出來，還註明「隨傳隨到」。警察這樣捉人是違法的。這是暴露了台灣今日人權之無保障也。

劉老闆並云：「警備總部提書和警察派出所捉人時，四鄰圍觀如潮，好像犯了什麼滔天大罪似的，還要我家給他放炮搭紅布，以及慰問金壹百元。」

事情的經過如上述，不得已我始寫信給經國先生，說明他可以寫《我的父親》，3個月賣了8版之多，我為什麼不能寫《我的母親》，只印200本，且註明非賣品，是不是只許州官放火，不許百姓點燈云云。此信由蔣先生交給國民黨中央黨部，結果，原稿和預付的1萬5千元印刷費發還，我就算了。《我的母親》暫時只有不出版。今天台灣老百姓所受的災難和無理的迫害，實不止我一家如此而已。

後來這封信在美國《星島日報》和《七十年代》雜誌刊出了，我完全不知道，還是成舍我兄告訴我的，他說陸京士先生在美國看見過。

【未完待續】