日前資深媒體人周玉蔻為了護航陳時中被質疑擋民間採購BNT疫苗，批評「現在什麼時代了，為什麼一般社會大眾也要傻傻的稱呼證嚴法師『上人』」，還指「慈濟嘗了中國甜頭是中共同路人」，引起軒然大波自不在話下；不意，今（13）日再加碼批判「當然不是中共同路人，是中共自己人啦」。周玉蔻極盡侮辱之能事，大頭症又犯了。

證嚴法師以其聞聲救苦，人間菩薩的實踐行動享譽國際，讓中共這個「無神論」政權另眼相看，中共觀察許多年才給予慈濟人修行菩薩道開了方便門。周玉蔻所謂的「甜頭」，說的好像是天上掉下來的恩賜，卻不知道是多少慈濟人救災救難、夜以繼日做資源回收，才能獲得的肯定。

周玉蔻是扣紅帽的慣犯，動不動就罵人是中共同路人，用最廉價地方式毀人良善的形象和聲譽，可別忘了早在1993年李登輝總統主政時期，內政部就曾經推薦證嚴法師角逐諾貝爾和平獎，周玉蔻既然是「資深」媒體人，總不會不知道這是台灣之光吧！台灣宗教自由，周玉蔻對待慈濟的態度竟比中共還不如呢？

宗教人是平凡人，慈濟人也非聖人，當然可以受人公評，但周玉蔻不要犯了大頭症，嘗到親綠政權、媒體的「甜頭」，沒憑沒據就侮辱人，挨多少次告、打輸多少官司，還是學不乖。宗教團體所謂的上人、上師、教宗、仁波切……這些尊稱修行得道者，是哪裡傻了？蔻蔻姐怎不好好修行求福報，日後新聞界晚輩或有機會尊稱妳「上玉下蔻」老前輩啊。

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