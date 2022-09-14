日本防衛省統合幕僚監部9月13日公布，中共海軍2艘旅洋級（北約命名）導彈驅逐艦（150、151），12日下午14時由東海經日本奄美大島和橫島之間向東北航行，駛向太平洋。中共海軍大型作戰艦編隊航經奄美大島周邊海域，情況罕見引發日本高度關注，其任務為何？

首先，查詢中共海軍舷號150、151，隸屬於東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052C型（此為中共命名艦型）導彈驅逐艦長春號/150、鄭州號/151。中共052C是中共海軍首型具有主動式相位陣列雷達及垂直發射系統導彈驅逐艦，因為擁有遠程區域警戒探測與防空、攻船及反潛能力，可單獨或協同海軍其他兵種（水面艦部隊、潛艦、海航等）快速機動投入作戰海域。

其次，回顧長春號/150曾於8月4至7日共軍「圍島」軍演，於高雄港西南外海遭到我海軍成功級巡防艦「跟監」，此海區正是共軍軍演區域六。2015年也曾與054A型導彈護衛艦及遠洋綜合補給艦，至西太平洋進行機動遠海訓練。

另外，鄭州號/151曾於今年5月與054A型導彈護衛艦執行對我釣魚台巡弋任務期間，擔任北部戰區海軍「遼寧」號航母編隊前導，經宮古海峽進入西太平洋。去年8月與052D型導彈驅逐艦及054A型導彈護衛艦；9月與052D型導彈驅逐艦及現代級導彈驅逐艦，經宮古海峽往西太平洋進行編隊遠航；10月單艦執行海空聯訓。故對上述編隊動態初步推斷，為執行遠海機動訓練任務。

再者，根據我中央氣象局發布「梅花」颱風，13日17時的中心位置在北緯 26.4度，東經124.1度，即在台北的東北東方約290公里之海面上。以每小時15轉19公里速度，向北北西進行。七級風、暴風半徑150公里，十級風、暴風半徑50公里。預測14日17時的中心位置在北緯29.4度，東經122.2度，即在台北的北方約490公里之海面上，接近共軍東部戰區浙江舟山海軍基地。

考慮「梅花」颱風因素，中共東部戰區海軍2艘導彈驅逐艦，有行技術性避颱舉措、並熟悉日本西南島嶼間海上戰略通道航行。

最後，依據近期中、俄海軍艦船活動概況，北部戰區海軍駐山東青島055型驅逐艦南昌號/101、054A型護衛艦鹽城號/546、903A型綜合補給艦東平湖/902參與俄羅斯「東方-2022」軍演、俄（20380型巡邏艦333、335、339）海軍編隊，9月3日由日本海經日本北海道以西海域，4日先後經過宗谷海峽後，欲往西太平洋航行；另2日俄羅斯作戰艦（20380型巡邏艦337）與導彈觀察支援艦（331）各一艘由日本海經宗谷海峽進入鄂霍次克海。1155型大型反潛艦/543、1241 型大型火箭艇2艘/916與991，先後9日、11日經宗谷海峽往東行。

依先前中、俄海軍在日本海進行軍演或遠航訓練，循日本北部沿岸海域南下，不排除中共東部戰區2艘大型作戰艦，針對欲抵進東部戰區轄區之第一島鏈外進行機動快速截擊與目標觀測及監視、甚至有機會與中或俄由日本北端南下，進行模擬紅、藍對抗。再從另外一個角度觀之，也可能前者2艘作戰艦透過避行經宮古海峽北上的「梅花」颱風，北繞日本奄美大島海域後，往南抵近台灣東部海域活動，我方須嚴加注意。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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