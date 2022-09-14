中共二十大即將於10月16日召開；各界無不將焦點著重在人事更迭。然而，中共二十大後的經濟路線，預料將影響全球經濟產業的發展與變革，更值得我們高度關注。

幾無懸念，將成為中共40年來第一位延續第三任期領導人的習近平，相較鄧小平以降的中共領導人，思想更為左傾。然而，無論其路線為何，延任後的習近平，除了必須因應以美國為主的西方圍堵與科技脫鉤等日益複雜的國際情勢；更重要的，還必須提出能召喚群眾擁護的願景，以為延任後的正當性建構更夯實的基礎。簡言之，習近平要回答未來大陸要「舉什麼旗、走什麼路」；更重要的，要完成怎樣的目標。

中共十九大後不斷強調「兩階段論」：第一階段，2020到2035年，基本實現社會主義現代化；第二階段，從2035到本世紀中葉，建成社會主義現代化強國。也就是說，習過去兩任任期，以全面建成小康社會作為其執政成績；未來五年乃至更長一段時間，習勢必以「實現社會主義現代化」作為執政的號召。檢視習過去論述，預判習的社會主義現代化經濟路線將有三大重點：

首先，持續強調防止資本無序擴張。習近平認為，改革開放40多年以來，大陸社會的主要矛盾，已從「人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾」，轉化為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」。習認為，大陸經濟高速增長，雖然創造了傲人的經濟成就與龐大的經濟體量，但卻也因為不平衡不充分的發展，帶來了嚴重的貧富差距、城鄉落差、生態破壞等社會矛盾，以及產業創新能力不強、實體經濟水平不高等問題。

習近平認為，發展之所以會不平衡不充分，是由於資本逐利最大化，以致過度金融化、槓桿化造成的；若放任資本無序擴張，大陸將可能會重蹈西方資本主義的發展弊端，經濟脫實向虛、甚至形成泡沫化。基於此，習延任後勢必將持續2020年以來的論述，持續強調要「防止資本無序擴張和強化反壟斷」；資本必須被關在制度的籠子裡。

其次，持續宣示深化改革開放。在強調要防止資本無序擴張的同時，習近平也將不斷強調要深化改革、擴大開放。習一再論述，只有持續的改革開放，才能促進產業高質量發展；因此，未來習將繼續推動各種經濟改革，包括加快建設全國統一大市場、持續推進區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、擴大跨境電商綜合試驗區，同時持續縮減自貿試驗區外商投資准入負面清單等。值得注意的是，近來習提出要以「新型舉國體制」攻克關鍵核心技術，預告了在習近平主政下，中共將更集中資源、強力主導產業的發展。

最後，不斷宣示要促成共同富裕。全體人民精神物質的共同富裕，是習論述下的社會主義現代化強國的目標。因此，未來習必然延續2021年提出的「要在高質量發展中促進共同富裕」論述，並不斷宣示要透過構建初次分配、再分配、三次分配的制度，以增加低收入群體收入，調節高收入，取締非法收入；藉此緩解改革開放後，大陸民眾對經濟快速發展下「一部分人、一部分地區」先富起來的不滿。

雖然防止資本無序擴張、深化改革、共同富裕三者之間，看似矛盾且路線衝突；但習以「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」的「兩個不能否定」論，建構了一條既可避免因約束資本而被改革開放派批評、又可避免因向資本主義靠攏而被毛派反對的路線。

中共改革開放以來，一向奉行鄧小平「打著左燈向右轉」路線。習延任後，或許會因為經濟的下行，暫時調整既有的左傾路線；但對於認定未來將是「東升西降」的習來說，只有揚棄鄧小平以降的改革開放路線，打著左燈，但視情況左轉或右轉，才能走出一條有別西方資本主義、真正具有中國特色的現代化發展道路。因此，可以預期，未來習的經濟路線，將呈現以深化改革為手段、以約束資本為原則、以共同富裕為號召的辯證統一與動態調整的蜿蜒曲折樣貌。