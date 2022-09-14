俄烏戰爭原本都以為會速戰速決，結果卻演變成持久消耗戰，傷亡數字沒有靈魂的跳動著，看在西方列強眼裡，誰還在意輸贏？然而台灣真以此為鏡了嗎？從今年國慶日的主視覺「守土衛國、你我同行」，揮別歷年提倡自由民主的重要性，融入地球村的理念，不難看出民進黨政府再次利用國家機器把國慶文宣，渲染成對立式標題，實在可怕又可悲！

除了8字斗大的標語，配色更是毫無國慶氣氛，捨棄傳統代表國旗的大紅色，竟用藍、綠、白、黃4個政黨代表色來支撐其恐怖信念，「中華民國」元素盡皆消失，雙十節的意義和精神已蕩然無存。

主視覺儼然成為「阻」撓和平發展，「勢」必挑起對立，「決」心發展台獨的「阻勢決」，民進黨執政6年多來，因為國慶宣傳屢受質疑的爭議，總是以文青式語法輕描淡寫帶過，一年一次哄騙健忘國人，民進黨最在行。

坊間民調一面倒，超過9成民眾認為主視覺「難與國慶主題產生連結」，痛批蔡政府連國慶大典都辦不好！中國民國不僅是台灣的國號，也是2300萬人民團結的象徵，青天白日滿地紅更是三民主義的政治圖騰，光輝十月已然黯淡，不再燦爛下去。

享受安定生活同時，莫忘和平得來不易，安和樂利的生活環境是多少先人的鮮血及軀體堆疊而得，蔡政府請放下對立，停止撕裂彼此吧。

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