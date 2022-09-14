地方公職選舉快到了，民進黨選情冷清清，蔡英文總統民調直直落。選舉可說是民眾索債的時刻，執政黨如果胡作非為或是政績太差，就必須償還欠債。蔡英文和民進黨全面執政至今，積欠大筆債務，無法再賴債了。

依據最近民調，蔡英文的滿意度和民進黨的支持度劇挫，已到慘不忍睹地步。依據美麗島電子報本月初的調查，民眾信任蔡英文的比率比上個月減少5.3個百分點，不信任較上月增加6.2個百分點，信任度的正向、負向指標上下震盪幅度相加，高達11.5個百分點，等於1個月內，蔡英文就流失了11.5個百分點的民眾信任。另據臺灣民意調查基金會八月底調查，跟前一月相比，蔡英文總統的職務表現贊同率重挫7個百分點，不贊同率則增加5.6個百分點，贊同及不贊同的差距從上月17.9個百分點，大幅縮減至5個百分點。民進黨北部都會市長候選人的支持度同步劇挫，而民進黨和國民黨之間的支持度差距大幅縮小。

值得注意的是，中立選民是政治態度轉向比率最高的群體。以民眾政治立場分析美麗島民調，發現中立或「看人不看黨」的選民，7月時對蔡英文的信任度為45.9%、不信任度43.2%。到了8月，信任度為42.3%，較上月跌了3.6個百分點，不信任度則為51.4%，較上月增加8.2個百分點；一來一回之間，等於流失11.8個百分點中間選民的信任度。蔡英文的滿意度降幅更大，一來一回之間，流失了19.6%中間選民的滿意度。另一方面，社會對政府感到憂心的群體，以年輕、高學歷族群最為顯著，蔡英文在這領域的滿意度陡降，蘇貞昌院長施政表現及民進黨好感度都進入死亡交叉。可見蔡英文和民進黨已經沒有執政紅利的積蓄，反而欠債越來越多，越是中立的、高學歷的、年輕的，索債意願越高。

民進黨落到這個地步不是偶然的。2014年地方公職乘著學運風潮在地方選舉中大勝，縣市長以13比6打敗國民黨，2016年的總統與立法委員選舉趁勝追擊，全面掌控中央政府。但是，從地方到中央的執政績效普遍不佳，所以前次地方公職選舉慘敗，蔡英文聲望也掉到谷底，連他任命的行政院長賴清德都以為機會來了，起而向他挑戰。如果不是習近平的「一國兩制臺灣方案」被她扭曲惡用，加上香港「反送中」抗爭運動讓她獲取政治暴利，蔡英文和民進黨何德何能繼續在中央全面執政？最近蔡英文和民進黨支持度大為下降，可說是回歸基本面，尤其是反思能力較好、調整彈性較大的中間、年輕以及高學歷民眾，看到民進黨諸多不堪的作為，更是掉頭而去。

蔡英文和民進黨是如何欠下大筆執政債務的？根本原因是傲慢自大，胡作妄為，而且以為民眾愚昧可欺，只要開動宣傳機器日夜轟炸，民眾就會乖乖順從。有人戲稱民進黨「雖自詡改革，實際卻是改到老百姓鬧革命」，確實如此。由於以前忽悠民眾屢試不爽，所以蔡英文和民進黨一再套用這個模式，殊不知民眾的眼睛是雪亮的，隨時可以收回付託。這個政府已逐漸失去對民心的感受力，還把老百姓當成一哄就乖的聽話綿羊，以為無論再惡劣的言行、再瞎的理由、再扯的辯解，沒有老百姓吞不下的事。蔡英文和民進黨如今債務纏身，就是因為原先本錢雄厚，但揮霍無度，而逐漸從存款大戶變成債務人的。

蔡英文欠民眾的債，最大的有二十筆：國家認同錯亂、憲政崩壞損毀、兩岸兵凶戰危、政府債務高攀、能源嚴重短缺、外交承認劇減、民間社會壓縮、政黨對立嚴重、青年前景黯淡、產業轉型緩慢、經濟依賴外銷、勞保瀕臨破產、貧富差距擴大、政治道德崩跌、疫情防控不力、人才良劣反轉、校園自治減縮、長照簡陋短缺、言論自由受控、網軍粗暴橫行。選民在民主體制中是永遠的債權人，選舉正是結帳、索債的時刻，蔡英文和民進黨如今執政赤字紅咚咚一片，選民應該把帳算得一清二楚，以國家主人翁的身份去討債。（作者為資深媒體人）

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