美國國會正在審查的「台灣政策法」，由4月來台灣，當眾威脅華航花1400億台幣，買波音787的葛瑞姆，以及反華的梅蘭德茲領銜。華航已經買了波音飛機，所以葛瑞姆要辦事了。

這個法案，代表美國向中國發動的邪惡攻擊。如果裴洛西來台，像核子彈。那這部「台灣政策法」，就像1000顆核子彈。雖然中國大陸一直不想跟美國攤牌。但美國沒打算停，步步進逼還不夠。直接扔核子彈。

美國這次發動攻擊，也可以看成是，美國不想再裝下去，也不想再等下去了。所以拿出核彈級殺傷性武器。直接立法，把台灣作為獨立國家，並且是美國的次殖民地國家。簡單講，就是，台灣正式成為美國傀儡政權。

這看起來似乎有點矛盾。簡單來說，就是把台灣當成「類國家」的殖民地。因為，台獨運動，本來就是美國催生、鼓動、扶持。台獨只是為了讓台灣脫離中國。真正的目標，是要讓美國可以徹底控制台灣。所以台灣政策法裡，卻都是指著台灣，美國要如何如何。條文之侵門踏戶，前所未見。

台灣政策法條文，一條條來看，讓人驚駭。如果就這樣幹，台灣也就絕無可能再是「中國的台灣」了。不但「脫中」了，而且直接成為美國傀儡政權。

裡面給台灣「融資」買軍火，算小的。把「台灣」跟美國的關係，提升為準官方關係，則是直接悍然撕毀中美三公報。更進一步，把台灣當成主要「非北約盟國」。還要讓美國政府派員，「參加台灣政府」 ，搭配5月時，台當局通過「外國籍可以當公務員法案」，表示美國政府可以指派大量官員，直接參加台灣政府，操盤政務。還要跟台灣一起搞「孔子學院」替代品。還要繼續幫助台獨國際化。條文還限定，中國大陸不可以對台灣有「敵意行動」否則美國會立刻阻止。

美國的「台灣政策法」，是比19世紀的不平等條約更可怕的侵略武器。不平等條約，還得要出兵打仗，還得談判。美國用個國內法，直接把中國台灣，就要從中國切出去。多輕鬆愉快。

可惜。21世紀的中國，不是19世紀的中國。中國不會讓中國台灣，成為美國台灣。美國的囂張，會讓中國大陸，退無可退。到底是要繼續妥協忍讓，爭取時間。還是忍無可忍，無需再忍。

幾經計算台灣的狀況，如果繼續惡化，是恐怕不可收拾，阻礙中國復興，甚至中國生存？已經到關鍵節點了。（作者為作家）

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