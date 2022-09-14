近期《經濟學人》以「美利堅分眾國」為主題，挺完整地盤點了這個國家內部的嚴重分歧，以自由女神的「一字馬」做為象徵，令人印象深刻，而我們中國人需要警惕的是，現在讓美國團結為「合眾國」最重要的外部因素，就是中國。

這意味著華盛頓只能在「抗中」賽局裡不斷加碼，以期在最大程度上彌合這個國家，以致台灣問題受到集中關注，局勢很難回穩。

在美國輿論當下的敘事裡，「第四次台海危機」不但遠未平息，而且還僅是個開局，沒有人能預測危機結束的日期，但大部分觀察者也都提出了「恢復原狀」的美國對策，只是都講得心虛，因為變數太多。

在惡性重大的「台灣政策法」（Taiwan Policy Act）進入審議以前，我們先將當下台海局勢做一次大致的瞭解。

大處著眼，佩洛西訪台後，台海局勢正式進入「棘輪效應」（ratchet effect）的狀態，我們雖習慣用「螺旋上升」作為形容，但「棘輪效應」不是形容詞而是一個理論，也是「切香腸」策略的學理來源，以下稍加說明。

「棘輪效應」意指事物發展在疊層累加後的不可逆性；舉例，你的智能手機平常用不到的功能佔比有多少？80%？或90%以上？為什麼業者要不斷加入一般人大概率用不到的功能？因為消費者預期每換一次手機，功能就「理應」愈好。現在的消費者除非特殊狀況，不會再購買傳統手機取代智能手機，即便白菜價的傳統手機已具備你所需要的一切功能。

生產者的商機與推動技術進步的動力，主要就來自於這種消費心態。古話說「由儉入奢易，由奢入儉難」，就是這個道理。而「棘輪效應」遠不止於描述消費習慣，還廣泛地出現在各種領域。

用在當下的台海局勢裡，「棘輪效應」表現在「海峽中線的消失」，這是解放軍不可逆的軍事推進，消失了就是消失了，若回復原狀，就不是「新常態」了。重點是，今後北京將在此基礎上繼續推進，並只進不退，這便是所謂「疊層累加後的不可逆性」。

美方深刻瞭解「棘輪效應」正在台海問題上發揮作用，因此只能反向加碼反制，以求新的平衡狀態不至於對美方不利，如此又推動中方繼續加碼。在中美兩方不斷加碼的情勢下，「棘輪效應」迅速擴大，直到兩方發生軍事衝突，這就是一般的評估。

美方的反制，表現在此期間美國議員，州長增加了訪台頻率，以及美艦再度穿越海峽的行為上。而在9月份還有另外一齣反制大戲即將上演，即「台灣政策法」的審議，此法案說白了就是「台灣關係法」的大升級版，美方實質支持「台灣獨立」。

「台灣政策法」牽連甚廣，下次再談，於此先聊聊當下的狀況。

●軍售與另一場兵推

9月2日，美國防安全合作局（DSCA）宣布了3個對台軍售項目：60枚魚叉導彈（3.55億美元）；100枚響尾蛇導彈（8560萬美元）；以及「偵監雷達後續維持合約」（6.544億美元），總金額近11億美元。

根據美國務院發言人的背景說明，自2010年至今，對台軍售金額已達350億美元。當然也不忘「背誦」軍售的背景：恪守基於台灣關係法，中美三聯合公報及六項保證的「一個中國政策」。

雖然比起戰機與戰艦的軍售，這次的項目相對不起眼，然而，彈藥，雷達預警裝備，移動式地對空防禦系統，可攜式小型武器，海防巡航導彈，地雷，反坦克制導裝備，無人機等，是美國在台灣軍事佈局裡的主要項目，更深切地體現了美方為台海戰爭準備的大戰略。

根據6月份美智庫CNAS的兵推，美方傾向認為台海戰爭將是持久戰，但持久戰的先決條件是：台軍要撐久一點（起碼一週）；美方在中國周邊的美軍基地或補給據點要增加，擴容，以因應持久戰所需要的綿密補給線。

只有進入持久戰，美方才有時間讓美軍反應，並聯合盟友，在軍事外交經濟上完整因應。

該兵推表明，美國對這場衝突的干預，取決於能否通過在整個東亞基地分散部隊來吸收中國的第一次打擊，也就是「分散式作戰」。然而，目前東南亞國家恐都不願捲入中美爭端，這使得擴大美軍基地據點的行動不太可能符合美方期望。僅日、澳的支援，還遠不足以實現有效的「分散式作戰」。

另一方面，台灣的作戰能力與戰鬥意志是將戰爭長期化的另一關鍵，美方能做的是，在戰前完全主導軍備的安排，並盡可能地提升島內的戰意與戰鬥能力。只是，武器好解決，「台獨」當局會照單全收，但人民的「戰意」很不容易提升。

這或許就是為何曹興誠想搞300萬「黑熊勇士」與30萬「保鄉射手」這類極端民兵組織的背景，10億台幣養330萬民兵雖是個令人發噱的算數題，但此公到底是與美國同心或「交心」？仍值得後續觀察。

CNAS的兵推報告，也強調了美國會應採取的對策，簡言之就是加強監督美國防單位是否將預算用在該用的地方，如：監督所有送往台灣的「對外軍售」（ FMS） 和「軍事融資」（FMF） 是否為台北所真正需要的裝備和訓練。

關於此，美國會議員確實加大了對行政單位在預算使用上的監督。從裴洛西訪台前後的發展看來，在中國問題上，美國會系統正想方設法擴大外交權力，意欲「指揮」而非僅「牽制」行政系統。

在過往，美國的總統制確保了行政系統在外交問題上的主導權，但這種制度性安排，顯然無法解決「昏君」的問題。

自從拜登搞砸了「阿富汗撤軍」以來，國會順勢在中期選舉前加大了在外交上的主導力，「俄烏衝突」已凸顯了拜登團隊被國會系統牽著鼻子走的現象，「裴洛西訪台」事件則是另一個「民代坐大」的重要象徵，而「台灣政策法」將是下一個觀察指標。這意味著「台灣問題」至少在美國政治這一端，進入了不可逆的複雜化趨勢。

●美議員對國防部的「嚴加看管」

弗吉尼亞州共和黨籍眾議員威特曼（Rob Wittman）近日在軍事網站「War on The Rocks」撰文，針對美國防部有沒有做好印太地區的預算分配，提供了指南與「嚴加看管」的姿態，似乎呼應了CNAS那份兵推報告對國會的期待。

威特曼批評美國防部長年「說一套，做一套」，在「中國挑戰」下沒有做好資源分配。翻開帳本，從2010年到2020年，美國防部分配給印太國家的軍事資源太少，以致現在嚴重依賴這些國家的「友誼」 —— 我看用「餘威」更貼切 —— 來維持關係。

威特曼以幾個帳本為據，要求國防部今後要「提供單獨的、針對特定地區的資金展示」，簡言之，就是要分門別類列出細項，不要只給一籃子模糊帳。此舉表明了國會系統對於「精細管理」行政系統的趨勢，意味著後者的行政空間被壓縮。

第一本帳簿是「國際安全合作計畫」（International Security Cooperation Programs），該帳戶資助「旨在建立合作夥伴能力，以應對共同的國家安全挑戰並與美軍協同或代替美軍行動的活動」。

威特曼盤點指出，過去3年，美印太司令部只獲得了21%-26%的預算，雖2020與2021兩年有顯著增加的趨勢，但行政單位早在2011年就在討論「轉向印太」的戰略，顯示資源投入過慢，難怪美國的印太夥伴們失望，包含印尼，馬來西亞，泰國，菲律賓與越南。

第二本帳簿是「區域防禦獎學金計畫」（Regional Defense Fellowship Program），這帳戶為夥伴國家的高級和中級國防和安全官員提供培訓和教育機會，以建立關係和加強夥伴軍隊應對該國境內威脅的能力。

威特曼盤點指出，過去3年，美印太司令部只獲得了11%-15%的預算，而這帳戶主要支援蒙古，台灣與泰國。

第三本帳簿是「海外人道主義、災難和公民援助」（Overseas Humanitarian, Disasters, and Civic Aid ）。這筆資金支持美國軍方與夥伴國家的合作，以建立他們應對人道主義災難和公共衛生挑戰的能力，從而減少他們對外國救援的依賴。

威特曼盤點指出，過去3年，美印太司令部只獲得了17%-19%的預算，與「轉向印太」的期望值還有很大落差。

美國的軍事預算援助，是表達友好，也是落實「控制」的手段，在中美對抗的形勢下，以上三本帳簿既是對中國周邊地區的拉力（拉到美國隊），也是推力（推向代理人戰場）。威特曼強調，美國防部「抗中」喊得很大聲，但實際作為卻不成比例，致使美國在印太國家的立足點薄弱，更糟的是，中國補上了這個空缺。

不過，威特曼也表示理解，美國對抗中國不是只有在印太地區，廣泛分佈在全球區域的美軍，都需要預算籠絡夥伴為美利堅「合眾國」效力，如立陶宛，因此如何妥善分配預算是重中之重，而這精算工作，今後應由國會來主導，而非國防部。

威特曼主張，增加國防支出，並優先考慮印太地區。國防部的職責之一是將帳本做細，別打模糊帳。

●「棘輪效應」下的昏君

這是一場國會系統對行政系統的「透明度鬥爭」，議員們藉由預算分配透明度的要求，對行政部分進行擴大干預，也是另一個層次的制度亂象，而由於事涉外交，其影響是全球性的。若這種政治文化形成了「棘輪效應」，國會權力愈來愈大，即使換上暴君執政，國會與白宮的政治鬥爭與分歧只會更激烈，而不是相反。

昏君的條件是什麼？簡單說就是能力不足，與實力不足。實力不足以致與急需在小圈圈外拉攏保護王權的鐵衛，能力不足以致鐵衛品質低劣。所謂「鐵衛」，在中國歷史上，一般就是外戚，宦官，或掌兵符的權臣。

拜登符合了昏君的條件，現在美國的宦官與外戚，在檯面上就是國會系統，讓拜登在低聲下氣之餘，不得不動用媒體與之抗衡。

「棘輪效應」下的昏君，沒辦法以正常的外交邏輯行使權力，而是完全被國內局勢推著走。當國防系統變相為國會系統指揮，趨勢便走向國防民粹化，情緒腐蝕理性，「不按牌理出牌」的狀況便會層出不窮。

換言之，「新常態」是「棘輪效應」下的相互作用，美方很可能會催生許多沒有必要的措施，致使局勢惡化，「台灣政策法」就屬這類。

拜登正動員媒體，以輿論壓力阻擋「台灣政策法」中那些徒具象徵性，卻極端危險的條文，如將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」，這就是國會系統與行政系統的鬥爭。國會想抹平對台關係的框限，實質取得「台灣問題」的主導權，進一步限縮行政系統在涉外事務上的權力。

政治慣例一旦建立，就像在手機上裝了相機鏡頭，再也回不去了。涉外法案是白宮的籌碼，也是套在自己脖子上的韁繩，雖然決策權在總統，但俄烏衝突中有太多案例顯示總統往往處於被國會綁架的狀態。

「經濟學人」筆下的美利堅「分」眾國，是以州為單位描述分歧，並以文化戰爭為實質。聯邦國會系統與行政系統的分歧則是另一種值得注意的現象，這是赤裸裸的政治鬥爭與可能的制度變遷，而或許，台海戰爭會成為這項分歧的總結。

美國內部的鬥爭，犧牲者往往在外部，現在輪到台灣了。（作者為自由撰稿人）

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