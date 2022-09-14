媒體報導，針對「中國『大陸』」澳門特區政府要求我「中華民國『台灣』」駐澳門辦事處官員須簽署「一中承諾書」，否則將不予續發簽證，而我駐澳門最後一名官員的簽證則即將在下月10月30日到期，屆時若未獲續發簽證，駐澳門官員將悉數全數返台。

對此，陸委會日昨嚴肅表示，政府重視與澳門的關係與雙方民眾交流的權益，但「中國大陸」要求簽署「一中承諾書」，我方「絕難同意」。坦白說，陸委會實在應「換個腦袋」，更加靈活一點，因為「存在才是硬道理」，遑論「澳門國父紀念館」的國家財產沒收危機正在火燒眉毛當中。

說到底，只要「一中承諾書」的白紙黑字沒有載明是「中華人民共和國」的話，那麼依照現行「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」而言，「一中」的定義當然就是「中華民國」，台灣又何須先自我拋棄對「一中承諾書中的『中國』」的話語權？

要提醒一下陸委會，貴會的組織條例與立法過程，都是經過「中華民國」的行政與立法機關審議通過後才成立，陸委會的全名「大陸事務委員會」的「『大陸』定義」，不就是問題問對了，答案就出來了嗎？準此，在還沒有「中華民國台灣」或是「台灣」這「兩個國家」誕生前，這些不過是假議題罷了。

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