最近一週圍繞俄烏衝突有許多重大的新聞：1.西方加劇對俄羅斯的石油和天然氣出口的制裁。2.俄羅斯的「東方2022」軍演和第七屆東方經濟論壇顯示俄羅斯加速擁抱東方。3.烏軍閃電收復烏東北3000平方公里失地。4.習近平和普丁本週將舉行首次的見面峰會。 這引起了一系列的問題：俄烏戰爭是否進入一個轉捩點？能源戰爭誰將是最大的贏家？

俄烏戰爭是否進入一個轉捩點？

過去幾天在美國和北約的支持下，期待已久的烏克蘭的反攻取得出乎大多數人意料之外的成功。短短幾天烏軍已經收復烏克蘭東北，主要是Karkiv州內Oskil河西邊的接近3000平方公里的土地，北邊烏軍前鋒已經距離俄烏邊境僅48公里的地方。這顯然是俄軍的重大挫折，也是美國、北約和他們所支持的烏克蘭軍隊的重大成功。

然而，烏軍閃擊戰的成功是不可能改變烏克蘭的根本形勢：烏克蘭不可能打敗俄羅斯，而事實也證明普丁也無力推翻澤倫斯基的政權。俄烏衝突發展至今證明了一點：依靠閃擊戰希望一劍封喉幻想的破滅，這包括戰爭初期俄羅斯的軍事閃擊戰，和美國開始時凌厲的對俄經濟貿易金融閃擊戰，更不論這次烏軍的局部閃擊反攻。爲什麼？因爲，戰爭的真正對手，美、俄，都是資源、幅員遼闊的大國。

所以，美國的戰略企圖就是拖垮俄羅斯，在內部造成普丁政權的不穩定，在外部鞏固歐洲統一戰缐，擴大北約的影響力和向心力，打擊統一歐洲對美的威脅。迄今，美國的戰略是成功的，所以不可能會改變。然而，長期而言鹿死誰手猶未可知。決定未來成敗的是經濟、金融、貿易和政治力量的消長，而短期的焦點就是對俄羅斯的能源，特別是石油和天然氣的戰爭，關鍵的轉捩點就是今年到明年初的冬季。

今天的國際政治和經濟形勢與1970年代末期有驚人的相似處，因此要想理性的預測未來，必須回顧四十多年前的歴史和國際格局。今天的美國類似當時的蘇聯，表面非常強勢但是內部問題嚴重，而中國的實力卻是真正令美國擔心的對手。

1970的兩次石油危機和通貨膨脹

直到1970年，20世紀的全球油價通常在每桶1美元至2美元之間，經通貨膨脹調整後，這大約是今天的10美元/桶至30美元/桶。當時美國是世界主要石油生產國和消費國，這給予它調節原油價格的獨特能力。

然而，由於加速捲入越戰的龐大軍費開支，自從1967年後聯邦赤字飆升，美國無法承擔35美元兌換1英兩黃金的承諾。尼克森於1971年將美元和黃金脫鉤，開啟了一個無節制發行美元的時代。1976年聯邦赤字逹到740億美元，首次超過1943年二戰時的550億美元。同時黃金的美元價格以每年50%的速率狂漲，爲了保護收入，OPEC直到這個時候，才開始展示其定價實力。

OPEC於1973年停止了對美國的石油出口，其主要目標是提振油價，它還想懲罰美國在贖罪日戰爭（1973年10月6日至25日）中支援以色列。1974年OPEC對美國的禁運就終止了，然而，繼之的是1979年親美的伊朗巴勒維政權被推翻，兩伊戰爭的爆發和伊朗的對美石油禁運，油價再次飆升到37美元/桶。美國開始了高通膨時代，從1974到1981，年通脹率都在10%左右，直接造成了高失業率，GDP低成長的嚴重經濟問題，也直接導致卡特總統的連任失敗。

爲了解決通膨問題，聯準會從1977年開始迅速加息直到1990年，基本利率都是在6.5%以上，1980年逹到20%的峰值。1981年後雷根上任，採取了1979年上任的英國首相柴契爾夫人的新自由主義政策，減稅和加大政府支出，開啟美國之後20年的股市和經濟繁榮，並促成了蘇聯的解體。然而，它的代價是美國的國債/GDP比從上任時的31%到離任時的51%，到如今的124%，也造成貧富不均，製造業流失和對外的常年用兵。

歐盟的寒冬和東亞的崛起

爲了打擊俄羅斯維持戰爭的經濟能力，此前，G7國家達成一致，要限制俄羅斯石油出口的價格，隨後歐盟積極回應，並且比G7做得更絕，不只是想限制俄羅斯石油的價格，還想限制俄羅斯天然氣的價格。根據美媒的消息，歐盟希望將俄羅斯天然氣價格限制在每兆瓦時50歐元，比當前價格的五分之一還要少，相當於是要求俄羅斯打2折出售天然氣。

這種做法是非常荒謬、虛偽而且不可能成功的。美國領導的G7一向標榜是自由主義秩序的維護者，堅決反對非市場力量干涉市場秩序，然而卻理直氣壯的要限制俄羅斯的能源售價，這按照自由主義的「聖經」是不可能成功的，因爲市場終究會找出逃避限價的方法。 其次，這必定會加速全球市場的分裂，對所有國家都不利，然而，最大的輸家就是歐洲。 今年冬天，如果氣候寒冷，許多歐洲中下階層人民面臨無法取暖，加上通貨膨脹，生計艱難，必將衝擊各國政局，甚至導致許多美國盟友改變追隨美國的政策。

俄羅斯也明確的聲明，俄羅斯的能源將只賣給友好國家，大多數都是非白人國家，特別是亞洲國家。石油和天然氣也是重要的工業原材料，它們的匱乏和高價必將促成歐洲地區產量的減少和價格的高昂，無法與亞洲廠商競爭，加速了亞洲，特別是東亞國家的成長和歐洲的衰落。

在形勢所迫下，普丁政府加速面向亞洲，特別是中國的合作。就如此次俄羅斯的「東方2022軍演」和第七屆東方經濟論壇所顯示俄羅斯加速擁抱東方，特別是加強在糧食、石油等領域的合作。俄羅斯宣布將建新的天然氣管道到中國，每年可新增500億立方米的供氣量，而且將以50%人民幣和50%盧布結算。這直接衝擊了石油美元的地位也提高了中國能源和糧食的安全。

本週習近平將參加上合峰會並與許多元首，包括普丁舉行面對面峰會。由於新冠疫情習近平已經接近三年沒有出國訪問，在20大召開前不到一個月的時候，習近平決定出訪不僅展示了充分掌控國內政局的信心，更是表逹在美國組建反華陣線的形勢下對上合組織盟友的重視。這次上合峰會要擴大許多成員，包括伊朗，顯示亞洲大陸的整合朝前邁進重要一步。最值得關注的是習普會將給中俄合作帶上什麼新的高度。

結語

俄烏戰爭已經成爲改變未來世界格局的重要歷史事件，決定成敗的是經濟及政治領域。 今天世界，特別是美國，都面臨相當於1977年的通貨膨脹所引發的各種問題，那時代的歷史告訴我們，今後幾年西方所面臨的經濟問題將更為嚴重。然而，與當時不同的是今天的西方世界面臨的形勢遠比當年嚴峻：高通膨、高負債。西方不能承受透過柴契爾-雷根的減稅、擴大政府赤字、和高利率來解決問題。所以俄烏戰爭的「拖」對美國未必有利！

（作者為中美論譠社社長）

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