陳時中面對外界質疑他阻擋民間團體捐贈BNT疫苗，形同「謀財害命」，不但不知反省，反而勃然大怒，嗆聲「我是瘋子嗎？為什麼要擋疫苗？」認為這些質疑「過分了」。所謂「瘋子」，是思覺失調症的俗稱，陳時中是不是瘋子，未經專家診斷不能斷言，但他的言行確實出現某些認知失調後的自我催眠現象，才會以部分真實來掩蓋錯誤，謊話說久了就自信滿滿，還敢對外界的質疑嗆聲。

擋疫苗責任追到底

回溯去年春夏之交，新冠變種病毒疫情全球大流行，台灣周邊的日本、韓國、新加坡、香港先後失守，陳時中領導下的防疫指揮中心似乎堅信台灣有「護國神山」保護，可以對新冠病毒免疫，兀自放鬆邊境管制。因放寬航空機組「3+11」管制，4月底諾富特飯店爆發群聚感染，病毒迅速蔓延全台，確診病例數逐日暴增。

這時國人才發現，指揮中心竟未備足疫苗，連相關醫療器材與治療藥物都極度欠缺，醫護人員不但沒有足夠的子彈可用，連自我保護的疫苗都沒有，只能在死亡邊緣與病毒搏鬥。隨著每日確診病例快速增加，國人陷於恐慌。慈濟等民間團體動心起念要捐助疫苗，指揮中心卻千方百計刁難，先以BNT「沒有EUA」為理由阻擋，謊言被揭穿後，才勉強公布申請輸入流程，擺出開放進口的姿態，卻設下「8資料」極高門檻，陳時中還冷言冷語「我敢說，買不到就是買不到」。

事實上，早在2020年8月，由林全擔任董事長的台灣東洋就和德國BNT洽購疫苗，原本進展順利，但疫情指揮中心介入後破局，破局原因外人無從猜測，但林全以「水太深」形容。無論什麼原因，煮熟的鴨子在陳時中手上飛了。

隨著疫情惡化，6月19日蔡總統擋不住排山倒海的輿論壓力，接見劉德音與郭台銘，行政院隨即成立工作小組與民間協力採購。但到這個時刻，陳時中依然能擋就擋，一再拒絕慈濟的善意，直到26日證嚴法師發聲明向蔡總統喊話，兩人視訊談話後，政府才同意慈濟加入捐贈行列，這是慈濟基金會執行長顏博文日前接受媒體訪問時會發出不平之鳴的原因。顏博文只是單純敘述當時的辛酸，並未說出任何新內幕，「陳時中卡疫苗」早已是常識。

陳時中身為台北市長候選人，選民有權利檢視他在衛福部長與防疫指揮官的一言一行與防疫表現，甚至私德、身體健康與智能都應攤開在陽光下。去年疫情爆發共造成817條命損失，政府未備妥疫苗的責任更必須追查，陳時中為什麼擋疫苗，擋疫苗的政治與法律責任也要追究。

高端賺得盆滿缽盈

陳時中擋疫苗的原因，一般有兩個解讀，一是反中，這個說法以趙少康、沈富雄為代表。第二種說法是「貪汙」，以台北市長柯文哲為代表，認為是為護航高端而阻擋民間採購，黃珊珊更認為，護航高端賺錢沒關係，只是謀財，不進口攸關人命的疫苗是害命，不可原諒，必遭天譴。

陳時中確實「反中」，但擋疫苗還有其他更重要的原因。2020年東洋曾在陳時中指導下與德國BNT談判，當時的代理權就在上海復興集團手上，可見反中不是問題。依據媒體人吳子嘉去年及今年兩次爆料，當時談判單價一劑50元美金，慈濟、台積電、鴻海買一劑30元，如果買成就可以A一億元美金。吳子嘉認定，政府因而封存合約30年，他還叫板，若說錯就來告，但政府並未提告，是否有所忌憚？

另一個讓人質疑「貪汙」的原因在護航高端，指揮中心從2020年開始就決心支持高端，因而千方百計阻擋疫苗進口，爭議過程中高端名聲破產，約200萬計高價採購來的疫苗無人願施打，納稅人平白損失17億元，高端卻賺得盆滿缽盈。

在政府護航下，高端母公司今年處分高端疫苗股票獲利2.55億元。國民黨議員爆料，過去1年半高端股價從28.5元漲到417元，增幅高達14倍，誰從中獲利？不該追查清楚嗎？除了疫苗，3年來從口罩、PCR、快篩試劑的價格與銷售模式都疑雲重重，這些疑點不去追查，反而把公文封存30年，其中沒有鬼，誰相信？