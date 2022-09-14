代表民進黨參選台北市長的陳時中，近日頻頻出包，除了選戰策略及人設不斷出錯之外，隨著他在擔任中央流行指揮官期間各式各樣惡意阻擋疫苗、快篩劑及防疫物資，卻不當放寬國內特定廠商生產的疫苗等行徑一一曝光，引發國人高度懷疑，陳時中是否如美麗島電子報董事長吳子嘉所說，已有涉貪問題。

近日慈濟慈善基金會執行長顏博文受訪時提及，去年捐贈BNT疫苗時曾受到多位政商人士勸阻，此言一出重創陳時中選情。民進黨兵分兩路進行危機處理，一方面行政院、總統府緊急出面澄清，以求止血；另一方面，綠營名嘴、網軍、側翼重裝上陣，出征、霸凌顏博文及其他相關爆料者，企圖堵住知情者的嘴。

然而，陳時中所涉及的「防疫貪汙疑雲」卻接連爆開，擋也擋不住了。防疫指揮中心國外疫苗、快篩劑的採購時程落後、過程一波數折、數量又嚴重不足，在疫情第一波暴起時，國人形同毫無裝備的士兵被迫暴露在險惡的戰場上，充滿了惶恐不安，甚至也因此喪失了800餘條人命。

第二波疫情再起時，指揮中心未適當採購快篩試劑，以至於廣大國人資訊不足，持續造成人命的重大損失；即使後來開放快篩劑進口，外界發現取得衛福部標案的業者竟有資本額僅200萬元的小吃店，而陳時中還稱之為殷實商人，簡直荒謬；更有甚者，國人發現同樣的快篩劑，台灣的售價高出國外數倍之多，究竟是誰賺走了其中龐大的差價？

往事並不如煙，焦慮的社會氛圍與不幸事件，國人歷歷在目，身為指揮官的陳時中當然要負全責。國人更不會忘記，在陳時中不斷阻擋BNT等國外疫苗進口救命的同時，衛福部食藥署卻對台製疫苗高端一路大開綠燈，除了快速給予EUA之外，還以高於國際疫苗價格的超高價大量採購根本還未完成必要程序的高端疫苗，直至今日，高端疫苗都還未打完，且衛福部也未依承諾提出高端的保護效力數據。連陳時中都坦承，當初購買的500萬劑，還剩下200萬劑，但其他國外疫苗則早已打完了。

更惡劣的是，衛福部將疫苗採購的相關決策過程、會議紀錄、採購金額以「密件」封存30年，不接受檢驗。疫苗採購到底藏了多少不堪聞問的祕密，如果不涉貪汙情事，陳時中何須以黑箱作業遮掩？

疫情爆發以來，陳時中許多不合理、不尋常的決策模式，被外界解讀為「逢中必反」。然而，種種跡象顯示，這些行為的背後往往都有複雜的金錢關係，抗中之說恐怕不過是轉移焦點之用，而陳時中還可藉此塑造他在支持者心中「抗中英雄」的形象。

陳時中早在一年多前就在積極準備參選台北市長，眾所周知，選舉需要花費大量資金，疫苗、快篩劑及各種防疫物資涉及龐大的利益，與選舉資金是否有關，社會必須嚴格檢驗，檢調更應介入調查。

（作者為資深媒體人）