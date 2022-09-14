為了主導晶片發展與半導體供應鏈的穩定，美國早在一年多前就倡議成立由美、日、韓、台組成的「晶片四方聯盟」（Chip 4），但迄今爭議不斷，連初步會議都還未開成。主要問題在於四國相互猜疑，瞻前顧後，以致迄今一事無成。

美國總統拜登一上任沒多久就籌組「晶片四方聯盟」，認為此一聯盟若能成立將有助於確保美國的國家安全。首先，「晶片四方聯盟」將可確保美國為首國家的半導體供應鏈不致斷鏈。其次，美國將可持續在半導體領域維持領先地位。而且，只要美國能在7奈米以下的晶片技術上維持領先，將可在太空、IT產業以及國防科技上處於優勢。最重要的是，美國在半導體的優勢將有助於拖慢中國在半導體的進展。

中國商務部表示，如果美國針對中國採取歧視性做法，全球半導體的供應鏈將會出現劇烈震盪。中國掌握不少關鍵零組件與原材料，的確具有足夠的能量讓全球半導體的供應鏈斷鏈。

美國商務部8月15日宣布，即日起將全面限制3奈米以下的電腦軟體銷往中國、俄羅斯、伊朗、北韓等對西方有敵意的國家。不久之後，美國國會並通過《晶片法案》，對上述國家開始執行嚴厲的晶片出口管制。

南韓三星並不反對參加晶片四方聯盟，但認為應該先取得中國的諒解，再與美國討論細節。顯然希望能在美中兩大強權之間找到雙贏的策略。日本經濟安全保障國務大臣高市早苗強調，「致力於經濟安全工作不應限制企業活動也同樣重要」。和南韓一樣，日本也希望在美中兩大強國之間左右逢源。

中國在掌握關鍵零組件與原材料的優勢，讓日本與南韓投鼠忌器。更重要的是，日本與南韓也擔心美國讓台灣加入國家級別的國際組織，會讓他們與中國的關係受到影響。東京與首爾都要求華府保證，將台灣納入「晶片四方聯盟」不會影響到美國的「一中政策」。最近，在美國的壓力下，南韓總算同意參加「晶片四方聯盟」的初步會議，但首爾迄今未做出其他的承諾。

除了對台灣有意見之外，日本2019年對南韓製造半導體所需要的化學品出口實施禁令，南韓也頗有微詞。如果美國無法說服日本取消該項出口禁令，則南韓可能不會做出更多新的承諾。美國雖然力主將台灣納入「晶片四方聯盟」，但對於台積電是否能有效監管，卻沒有充分把握，畢竟台積電生產半導體的原材料是來自中國大陸，更不用說兩岸高科技的人員往來仍然屢見不鮮。

日本、南韓與台灣都擔心美國倡議的「晶片四方聯盟」可能獨厚美國自己的英特爾與美光等半導體公司，這從《晶片法案》通過後英特爾得到最多的補助可以看出。作為「晶片四方聯盟」的倡議者，美國理應做到雨露均霑與大公無私，而非吃乾抹淨。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）