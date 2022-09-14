4年前的9月13日晚，外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠在住處上吊，打上繩結時，他是怎麼想的？痛苦，悲憤？保守榮譽，以死明志？他沒有一點錯，沒有任何的「不謹慎」，為什麼外交部要那樣迫害他？

台大教授蘇宏達寫了〈誰殺了我們的外交官？〉，指責外交部沒有善待專業的外交官。吳釗燮回應：「不要在傷口上灑鹽，也不要消費不幸事件或操作對立。」蘇的悲劇，就是台獨的迫害，與這次楊丞琳的「其實吃海鮮是奢侈的在那」 一樣。

不止楊案，還有冬奧選手黃郁婷…，都是這種不肯「為認同而道歉」而被迫害的案子，太多太多了。蘇啟誠與他們唯一不同的是，他死了。寧死不肯受辱。正如「間諜橋」電影所講的一句話：不屈。貫穿這些案子，被迫害的一個新聞載體，就是「中時集團」，想講一些公正的話，就被NCC說是不公正，而封掉了中天新聞台。到這一次的海鮮案，民進黨的張景森仍然扯上中天，說要注意楊丞琳這種小事，要防止中天這種「紅軍」。

大家可能都忘了，蘇啟誠案關鍵的關西機場，中天新聞也被 NCC記點懲罰。就為了中天報說，關西機場是「進」，還是「出」、橋是「封」，還是半「封」？文字獄可以到這麼錙銖必較。

楊丞琳一點沒錯，她說：「吃海鮮是奢侈的在那」為這個「在那」，就吵翻了天。是那「時」，還是那「地」？在做說文解字，又是認知戰、又是假新聞，打得烽火連天。

1450在關西機場淹水案所造的第1個假新聞，其實與蘇啟誠沒關，而是為了要掩飾前面的假，而做的第2個假新聞，說是大阪辦事處沒有盡忠職守，才讓蘇啟誠上吊的；到鬧出了人命，又有第3個假新聞，說蘇有憂鬱症。已故的前外交部長歐鴻鍊，說謝長廷這樣講，又被謝告上法院。

所有為蘇悲劇講話的羅智強、蘇宏達、孫大千、黃智賢，都被告過或威脅過。外交部是一個謊要10個謊圓， 其實蘇啟誠之死，與楊蕙茹的假新聞攻擊並沒有什麼關係，是外交部用楊的假新聞要去懲處蘇、調職記過，還要把大阪處整個打丙。

究本溯源，大阪關西機場風災，只是造成交通大不便而已，大陸駐日使館，只是因為本國旅客很多，因此派車到機場「外」的集散地去接人，其他國家都沒做，也沒必要。我方大阪處也這樣，這是完全符合外交部定的「駐外急難事故處理規定」的。

但是那些一貫反中、仇中的1450，就把這扯成了說是「要認同中國才能上車」，把件簡單的好事又扯成傷害「台灣主權」的統戰壞事。陸委會立刻痛罵：「藉由天災，霸凌台灣的冷血作為，如同趁火打劫，這種政治檢查，凌駕人性關懷的作法，不僅無法獲得台灣民眾的認同，也對兩岸關係發展，帶來負面影響。」

結果這個假新聞被揭穿，反而顯得大陸外交方面多好，台灣駐日代表處多差，乃就把大阪辦事處當了替罪羔羊，最後拿蘇啟誠處長做了祭旗。痛哉！

（作者為作家）

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