推翻極權暴政，過去都是以流血換來朝代興替，而台灣的民主是全民一心一意，推動時代巨輪的核心力量，不用一滴血，就換來的和平政黨輪替。曾幾何時，讓人民所驕傲的民主、法治、自由、人權已漸式微，面對此刻亂象叢生的吾黨，情何以堪？

民進黨為何能擊倒百年老店，關鍵是，有目標導航著台灣人民往前進，用民主制度來挑戰國民黨的威權體制，從極權殖民統治到和平民主的政黨輪替，足足50年的過程，談何容易！到景美人權園區走走，真是心酸血淚！

台灣人敦厚善良，卻也善忘。當國家政權讓社會再度動蕩不安，人民浮躁遍野，同時對威權中的假民主發出怒吼，代表著民主改革的浪潮已起！

一個正常國家，應以多黨政治，才能跳脫兩黨惡鬥與壟斷，紓解對立僵局，多元的制衡才能提升台灣主流價值。選舉本是民主國家的基體，為國舉才、選賢與能，人人平等有機會，建構在一個平民化公平制度，而不是以世襲或為指定接班，成為當權者所操控的利器。

2022年九合一的選舉，全國陷入治絲益棼的氛圍，究其根源，就是制度和公平正義的法治精神淪喪。當一個執政黨已無法可治時，改革必須靠人民的「二次民主革命」。

想起過去黨外，受盡了統治者專制威權的欺壓，好不容易打下的基業，而今全面執政的當局，豈可用威權來沒收民主。先說說鄭文燦吧。有情有義是桃園人最驕傲的人文地標，當全國人民稱羨及評比桃園是全國第一的大都市時，相信這是與你努力及好人緣的散財童子有關。才短短6年，桃園的負債竟是六都之最。桃園人質疑著，市長保衛戰的賣命演出，是不是司馬昭之心？燦仔，你用密室協商、鐵石心腸的割袍斷義，硬把與你胼手胝足，並肩共創的同袍手足，用抹黑及毀滅性的手段打壓欺凌。

當走了一個抄襲的，換了一個挺抄襲的。一錯再錯，還可大言不慚。你是行夜路吹口哨，還是嫌本黨的票太多？對上不實告知，讓整黨誤入叢林，你一再說個人不重要，為了民主，為了桃園大家都要在你的號召下團結，為台灣，你真敢，要全黨集體去挺割稻尾之人。政治信用已破產，大位也無望，難道還要整黨陪葬嗎？

想想林智堅，他還有一點恥感。反觀鄭文燦和鄭運鵬，直如 「乩童與桌頭」，為了位子，還睜眼說瞎話，從台灣大學到中華大學都明確說明論文的真假，兩人還要再硬拗，現在細思，原來在後面靜候割稻尾的藏鏡人，還正期待桃園人選這種無恥感、又不光明磊落的市長嗎？

人民口中談的暗黑政府，是我的黨嗎？當初民進黨是以改革進步、領航民主，成為人民所追隨的政黨，如今背離核心理念、顛倒是非，造成同袍伐異如此淒厲，難以想像。一位領創黨證書及在野百合運動中，日 夜拿補給、配備給學生的老黨員，今天竟被當年這些有熱血的大學生，除了被割稻尾，還要被趕出門。唉，只能說歷史流轉的無常，本是同根生，相煎竟如此野蠻。讓世人看笑話，更令老朽痛徹心扉，很多選民都說鄭寶清是最後的良心者，其實在台灣各個角落將會有更多前仆後繼的民主良知們，陸續站出來重拾民主大旗，重振當年黨外雄風。

為鞏固政權，縱容以民主之名，用民粹手段摧毀民主，民進黨背離創黨精神，讓美麗家園動蕩紛擾，人民恐懼難以安身， 未盡監督捍衛之責，老朽也是罪人。最後敬告掌舵者，面臨全球詭異多變，兵凶戰危的世局，當前體制破壞、法治蕩然，對內何以平亂局，對外何以抵外侮？2022和2024的選舉攸關台灣的生死存亡。而選舉輸了，是一時的政黨政治；國家輸了，卻是百姓的身家性命。

（作者為民進黨前祕書長、立法委員）