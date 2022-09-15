1982年在美國由MBA學習告一段落後轉行公共事務領域，進入了剛成立十年的Indiana University的公共與環境事務學院（School of Public and Environmental Affairs）。這所迄今看來定位超前文理各半，不設系所而以學位項目（degree program ）引領導向的學院，在2022年的USNews研究所公共事務領域的評鑑排名中並列全美第一，一直以來規模最大專任師資逾百，MPAffairs專業涵蓋經濟發展、政策分析、公共管理與領導、地方政府管理、環境政策與資源管理、資訊系統、國際發展、公共財政、社會創業、能源管理、可持續發展、與非營利管理，可謂洋洋灑灑包羅萬有。作為當時全院唯一的東方面孔，現在想來真是初生之犢深入虎穴。果然第一個學期就撞到鐵板，接近期末時為趕三篇學期報告，有兩個星期沒下書桌，總共瘦了七磅。

●全院唯一的東方面孔

博班主任Kingsley Haynes 十分威嚴。他當時的指標，是進入學界以來發表了200篇的期刊論文，每年十篇，這在文科是很嚇人的。第二學期開始有兩年多被打入冷宮，上課時只敢坐在後排，每天出門不論春夏秋冬天空都是灰色的。終於在接續三個學期的修業中，小心翼翼戰戰兢兢地逐漸穩住了基本盤。1984年被安排與Roger Stough老師見面。他剛進入SPEA，也正處於學術生涯的轉換期，相談甚歡之下成為了他的第一位博士，而我也就自此遇到了人生貴人。雖然之後的學習其實完全是靠自己，然而他提供了當時仍然艱難前景未明之下，異地學生最為需要的關心與鼓勵。

英文之外出國前的認真準備就是認識了自己，對於「人」比較有感。1980年代開始的美國管理科學與公共事務領域，正是模型方法與量化分析如火如荼的年代，而整個SPEA中卻沒有一門課一位老師一本書觸及到「人」。回頭修了行銷系當時熱門的「多元尺度法」課程後，好不容易經老師指點，才又到了心理系修到了一輩子唯一的一門心理學課程——判斷決策。課程廣博深入老師恩威並濟，近四十年後看來所學仍不退流行，真是要感謝老天。

作為跨領域議題導向的SPEA博班，走在前面的學長口耳相傳，要有明確的研究主題與論文方向，老師才會提到修課完畢後的資格考試。進博班時已有兩位學長通過資格試開始寫論文，而之間則約有十位來自美國英國中東非洲的各地好漢，國際化十足開放多元不在話下。經過接著開低走高自助天助的奇幻過程，竟以五年時間成為了博班第三位的畢業生，與兩岸第一位自公共事務領域科班出身的老中。

●開啟全台最早的公事所

1987年就在解嚴前後返台，幸蒙劉維琪校長聘任與黃俊英老師加持，南下中山大學開啟了全台乃至兩岸最早的公事所。然而說老實話，當時對於公共事務管理僅有模糊的概念，包括記得的是印大在設計安排中與商學院共建共用的SPEA/BUS圖書館，自然而然地就進入了管理學院。這與大陸經由百來位專家團隊各國考察並來台交流後的定位一致，將公共管理、工商管理與博班的管理科學共同列入在一級學科的管理中的看法一致。

此前說過，由於當兵之外沒在台灣上過班，所見所感的是老外行事作風的真正開放公私分明，公事所開始時也就內心暗暗決定，要摒除論資排輩近親繁殖，充分體現「多元近似公共」的精神樣貌，所以用人唯才非親非故。然而創所十年下來刻骨銘心，多番反思自省覺悟，體會到了何謂傳統文化封建醬缸，就像有如經歷一場事後看來好似清末民初的戊戌變法與國父革命般，也是一種深刻的體驗學習。

基於在SPEA見聞的環保掌握與南台灣工業城市轉型下的環境議題，首開全台於管理學院關注環保的先河。自1991年起總共舉辦了15屆的「環境管理與都會發展」年度會議，留下可見的包括兩冊整理出版的論文集，以及後來結合公共事務理論架構的環境治理專書。當時的概念即予認定，公共事務管理乃係圍繞聚焦社會變遷中各種各樣的民生發展議題，並以城市地區作為平台載體。1998年起網上可查的美國USNews&World Report對於public affairs的specialities的介紹， 是最簡單明瞭的概略說明。

●提出行銷高雄的構想

在對高雄好奇觀察，並與台北對照三年之後，1990年提出了行銷高雄的觀點構想，比起行銷大師Philips Kotler的Marketing Places早了兩年。與一般學者不同的是，在與中央與地方政府接觸未果之後，繼以小額募款沿門托缽方式，籌到780萬成立了全台最早的民間自發的都會發展基金會。其後配合政府辦理的較大活動包括：亞太中心繫列演講；打敗台北代表台灣至釜山爭取2002年亞運在高雄；1995年海運中心國際研討會，以兩個半月募款800萬，並邀到全球十大港口代表；出席全球唯二的泛太平洋城市發展協會（PRCUD ）的Brisbane年會，讓老外驚訝竟有從未見過的高雄代表參會出席；發行全台第一本比照新聞局光華雜誌的地方雙語刊物《都會高雄》；受託主編中鋼公司成立二十週年的紀念冊。

另外較大的，是經半年說服市長，半年募款800萬與設計籌備，至台北國際會議中心以民間方式舉辦的五天的「1998年高雄都會展」，其中有著城市建設規劃，高雄港海運中心，高雄捷運，台鐵地下化，中鋼中船中油中石化，大型購物中心，十幾所大學，全台第一架私人飛機「高雄號」，台灣第一位民選地方首長高雄人，台灣第一位留學生高雄人等，行政院蕭院長出席讚以別開生面想法很新，媒體再度連篇報導；以及政黨輪替前的最後一場高雄美食評比。這樣子的努力十年，一方面順勢推介並且探索實踐了公共事務管理，一方面讓公事所在地紅火全台知名，一方面希望讓外界與自身認識不一樣的高雄，還有的就是，嘗試一種選擇站在弱者一邊的自然情懷。

大約就在這段期間，Roger與Kingsley每年都受邀自費來台參加我辦的年度會議。有一次高雄的侯和雄副市長在中山大學的會場接到Roger的名片時驚呼，Stough教授您怎麼會在這裡出現，我們想要邀您來台好多年了，當時Roger正擔任全球位階最高的國際區域科學學會（RSAI）的主席。我也每二三年赴美拜訪保持聯繫，得知Kingsley 與Roger輾轉到了美國Washington DC附近，隨著冷戰結束國防經費科技移轉民間而崛起的George Mason University。在那裏兩人同心協力內外分工，以學界少見的方式由研究所開始努力十年，繼而開創了公共政策學院（SPP），成立了

全美規模最大每年招收50名學生的博士班；以雙薪禮聘多位大師，全球與在地雙向連結，放眼全美成長最快，研究經費僅次哈佛，又因錄取就給全額獎學金，吸引了全美最多經常保持30位左右的大陸同學。

●致力兩岸公共管理交流

反觀高雄1998年政黨輪替，大陸同年啟動公共管理，隨即成立中華公共事務管理學會，專注致力兩岸交流。當時有幸拜訪邀請了李國鼎與孫運璿兩位資政，趙耀東部長則以84歲接任首屆理事長，並在2000年綠營執政後主動請託施明德主席接手。只能說何德何能，得到這麼多位長輩提攜相助。1999年在大連理工舉辦首屆的公共事務研討會，2000年的第二屆則至北京的國家行政學院續辦。Roger繼續出席，然因老外身份，不能隨團參觀旅順軍港。

同時間開始公事所的博班。之前的九零年代可謂實踐檢驗學理般地繼續自我學習，縱有外部面對整個城市的社會實踐與逐漸增加的行政工作，卻並不敢鬆懈課業，並在教學研究中逐步整理了幾個理論架構加上幾十種研究方法。為求直奔研究主題並且鼓勵觀察思考，常掛口邊的話，就是書不必讀太多。此與這幾年來複習三民主義中讀到的「事實重於學理」，與周恩來講的「先革命再有信仰」若合符節。迄2020年退出公事所為止，指導的30多名學生中最短的是四年，最長的是十四年（第一回合修業期滿，第二回合判若兩人）。其中1/3進入學界，大體遍佈全台，聞所未聞近來所謂的抄襲情事。

在兩岸交流方面，曾於2010年邀請促成大陸70位的公共管理學院院長與資深教授來台參加應是空前絕後的「兩岸公共管理院長與MPA教育」論壇。與清華大學台研所多次合作，由劉震濤所長親自授課，又是何其榮幸。後來則與中國科大兩個學院的博班合作，還有就是與北航的兩岸管理領域唯一的雙博士合作。值得一提的，就是這項合作是經過兩岸教育主管部門走完程序審查通過，然而卻在已經變調的公事所被整得面目全非。讓大陸歷盡千辛萬苦好不容易來到寶島的同學，見識到了何謂台灣學術界的蠻不講理。

2020年6月離開的時候，努力完成了應是兩岸第一本的公共事務管理專書，嘗試解答近40年前入門時自己心中的幾個疑問：何謂公共事務、涵蓋哪些範圍、與公共行政公共政策公共管理等有何關係有何不同、需要怎樣的基礎背景、如何學習如何學好、就業發展前景如何。2022年恰逢公事所30年，籌備紀念活動的助理前來索取相片。本人答以「不必了吧，請務必轉達，留白處理」。人活一生，總要前後一致有始有終，留下心中的一點清白。

2016年10月接到洪主席任內國發院長的電話，於國父誕辰在高雄發佈成立孫文南院，其後獲贈一幅洪主席署名的紀念狀，然後就全靠自己在地深耕。經過幾年摸索請教討論，我們定調主張孫統，即以中山思想統好兩岸。真是不禁要再感謝上蒼，讓這段該走的路不致中斷，得以繼續堅持走下去。9月6日是Roger的三週年忌日，微信群中多位已進中美學界卓然有成的他的大陸學生自發緬懷紀念，轉來美國學界好友的紀念文章與報導，大家分享許多當年的照片，我也將這些轉給了一位台灣的學妹。疫中的台灣也像還在文革中，祝願老師安息，兩岸同學平安。（汪明生/孫文南院院長）