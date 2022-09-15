此外，蔣、毛分別在兩岸文化教育方面，一為建設，一為破壞，形成強烈的對比。文化方面，蔣在1966年11月12日孫中山誕辰一百周年發起中華文化復興運動，正是針對毛之文化大革命對中華文化的摧殘，蔣聲稱：「中華文化復興運動，就是要憑藉我們傳統的人本精神和倫理觀念，來喚醒這一代人的理性與良知，以建立起反共鬥爭真正堅強和必需的心理基礎與精神動力，才能徹底地消除共產邪說，摧毀匪偽政權。」

文化復興運動的宗旨與目標：第一，以倫理道德為淑世之本。第二，以民主自由為福國之則。第三，以科學技術為正德利用厚生之實。其成果：第一，整理大量古籍。第二，出版中國歷代一百位思想家叢書。第三，編印中國歷代一百位忠孝人物故事及文選。第四，譯介西方名著。第五，翻譯英國人李約瑟著《中國的科學與文明》。第六，編印《中國科學技術史》叢書等。

學者評論1960年代中期蔣介石推動中華文化復興運動，來對抗中國大陸的文化大革命。此一文化復興運動不但強調「內修自律的工夫」而且「把倫理道德涵泳於日常生活教育之中」，以使每一個人「自進於正人君子之域」。這些政策都與蔣個人的想法和作法相互配合。

教育方面，蔣於1967年8月17日命令公告實施九年國民義務教育。此一措施對於台灣1970年代經濟起飛，奠定了人力資源的基礎。根據統計，台灣2010年15歲以上人口不識字比率降低至2.09%。小學畢業生繼續就讀國中比率，1966年為59.04%，1971年增至80.85%，2009年已達99.73%，扣除移民因素，幾乎將近百分之百。

學者認為蔣到了台灣以後，最大的變化是重視科學，把 國民黨改稱科學的、革命的民主政黨，提出要用科學的理論和方法處理各種問題，當毛在搞文化大革命時候，蔣在台灣提出8個字的口號：「科學第一，教育優先。」所以台灣後來經濟起飛，跟蔣的基本政策與措施息息相關。

惟毛氏抗美援朝戰役，學者則有至高的評價，認為「中國從1842年鴉片戰爭兵敗以後，從來沒有真正對外打勝過一次戰爭，八年抗戰也只是『慘勝』而已。中共卻能把世界最強大的軍隊打到必須講和，這實在令全世界括目相看。」但也有學者持以不同的看法，認為這一戰爭，是毛外交上和軍事上的錯誤，因為他為外國而非中國的利益而進行軍事冒險，北韓金日成試圖利用戰爭統治整個朝鮮半島，史達林則為蘇聯使用半島上的不凍港，以及在冷戰中打擊美國的軍事力量而支援這場戰爭，毛為施行一面倒的外交政策，向史效忠，付出可怕的代價，53萬軍隊傷亡在外國的戰場上。同時也使毛氏失去「解放台灣」的機會，然亦台灣之幸也。

蔣毛二氏生長在同一時代，有相同的時代使命感，就是要中國的統一和富強。但由於兩人的性格和信仰的不同，也就走向不同的道路。陶涵認為毛澤東雖然有他戰術上務實的一面，馬列主義的專制教條以及中國古代法家思想，打造他的嚴苛手段和不切實際的目標。就蔣介石而言，儒家的服從、和諧、穩定和務實觀念，加上孫中山的改革理想和「訓政」主張，構成他威權手段和對人類進步的期許。更為重要的，蔣是虔誠的基督教徒，毛是無神論者，前者自省克己，後者「無法無天」。這種不同的趨向，造成兩岸顯著的差別。蔣在台灣的溫和改革，造成社會繁榮；毛在大陸的激烈革命，造成生靈塗炭，自非偶然。

儘管如此，蔣毛二氏生前雖然勢不兩立，但在死後卻有互補作用，先後消滅軍閥和帝國主義。同為中國將在21世紀成為超級大國作了鋪路的工作。但其不同的，蔣是做了開路先鋒，毛則步其後塵。如今二氏蓋棺將近50年，功過尚無定論。惟就本文以上3個角度之比較，以及學者的評論，顯然蔣氏功大於過，蔣氏過大於功。至於定論，尚有待也。

（作者為文史工作者）

【本系列完】