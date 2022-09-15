「貧窮限制了我的想像力」是一句網路的流行詞，描述有錢人的世界與生活是一般人難以想像。日常吃饅頭的人根本無法想像滿漢全席的味道、買地攤皮包的人也無法想像LV箱包的價值。

這就是窮人和富人的區別。窮人不但缺少了成為富人的野心、還缺少賺錢的思維；窮人一成不變，富人擁抱改變。窮人之所以窮，因為他們從未突破窮人的思維。

同理，思維的「貧窮」也限制了國軍的想像力，可說是國軍走不出當前困境的原因，不知所措的原地踏步。

破產了的軍事思維

從李登輝開始，國軍軍事思想進入了「清談」階段。清談流行於魏晉亂世之中，老莊思想抬頭，道德倫理和經世報國思想全然崩潰。如今國軍軍事思想也墮入了清談的境界，而且談的是玄之又玄的「嚇阻玄學」。

嚇阻是個冷戰名詞，源於美蘇兩大集團之間對立、但又無法真實開打的窘境，導致雙方發展出一大堆嘴炮名詞，例如嚇阻、可信度、易毀性、能力、溝通、第一擊、第二擊等等。

任何武器裝備都有使用準則與時機，但是核武器卻是個不能真實使用的武器。這種「不能使用」的武器產生了許多思辨與清談。總之，嚇阻只適用於核武器，完全不能把核武器概念套用到常規武器之上。

一旦常規防衛套用了嚇阻，心理上就不踏實：核武器可以毀滅數百萬人口，我們手中這些武器能行嗎？心中自然充滿了懷疑，就只好靠打嘴炮來釋疑解惑。

嚇阻是個早已破產的嘴炮思維，毋庸置疑；如果嚇阻真的那麼厲害，解放軍怎麼還能封島演習？國軍至今仍信仰嚇阻的效能，不願意面對嚇阻失敗的現實，是不能也、是不願意乎？無論行或者不行，嚇阻思想破產是個事實。

窮人思想：走一步算一步

窮人之所以無法走出困境，因為他也想過富人的生活（誰不想呢？）；因此，（特別是貪婪的）窮人更容易出現借貸危機、更容易超前消費，在他們眼中看來，短期的快樂更為重要。

國軍信仰了虛幻不真實的嚇阻，就像窮人想當富人一樣，並不是國軍不努力，而是國軍在努力之後，就會把這些努力得來的武器（無論是外購或自製），全部都花在讓自己瞬間快樂的事情之上。

例如購買了無數的飛彈之後，便迅速的把這些武器投入嚇阻的行列，並一廂情願的認為解放軍被我「嚇到了」。等到解放軍真的動手，例如派出無人機出巡，立刻讓這些昂貴的飛彈變成了擺設。

面對解放軍無人機的干擾，就和全世界的窮人一樣走一步算一步，只能拿出干擾槍和狙擊手應對，走了很多彎路，離（嚇阻）成功卻越來越遠。所以國軍永遠無法積累財富，因為國軍所信仰的的嚇阻已經破產，而且自己一直處於思想的貧困當中。

國軍必須放棄窮人思維

很多窮人都想過一些賺錢的方法，但他們不是拒絕改變而失去了機會、不然就是找了一大堆理由和藉口，最後都沒有成功。

國軍不也是如此嗎？由於拒絕改變（揚棄不合時宜的嚇阻思想），總把中共軍力快速增長和武力犯台的企圖當作藉口，於是走上了廉價的軍購道路救己之「窮」，一廂情願的認為這種軍事投資可以獲得國防的「利潤」。

殊不知，這就是窮人的心態。窮人往往受制於經濟條件，貪圖一些小利潤，滿足於微薄的利潤。但在面對解放軍機艦和無人機擾台，這些微薄的利潤和心理滿足感變成了負債，而且未來還會付出更高的代價。窮人永遠無法變成富人，正是因為這種貪小便宜的心態，使他們永遠在微薄利潤中翻滾，無法致富。

在根本上，國軍更應該把資源投資在心智活動之中，而不是在昂貴的軍備，而且對於心智的投資非常小，但卻可以大幅提升自己的價值，才可能得到外部的尊敬與救援。

人和動物一樣，在經歷了無助和痛苦的體驗之後，容易給自己設限，動物給自己設限的是食物以及後代繁衍，而人類給自己設限的是心理高度。這剛好就是當前國軍的心理障礙：思想空虛。

由於思想的窮困，導致實務上的被動，從解放軍機艦繞台一直到無人機可以看出，國軍都處於被動挨打的局面。原因就是國軍的「窮人」心態支配了國軍思想，永遠像救火隊一樣疲於奔命，無法大開大闔的解決問題。

國軍自我設限的窮人心態，極大的影響其從根本上解決國防問題的能力和意願。不是國軍追求不到國防的成功，而是因為軍隊在思想上已經預設了某個「高度」，這個心理高度常常暗示自己：克敵制勝是不可能的。

如果國軍給自己設了一個心理界限，認為自己一輩子都「窮」於應付，即使我們有成功的潛力，也會被我們自己拋棄。相反的，如果國軍改變了「窮人」的思維，把軍備鬥爭提升到思想的高度，那麼，距離「富有」就不遠了。

如何進行思想鬥爭？

在中國歷史上，有著太多的軍事鬥爭經驗可供參考。以大家最熟悉《孫子兵法》始計篇的幾句話為例：

兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近。利而誘之，亂而取之，實而備之，強而避之，怒而撓之，卑而驕之，佚而勞之，親而離之，攻其無備，出其不意。此兵家之勝，不可先傳也。夫未戰而廟算勝者，得算多也；未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝少算，而況於無算乎。吾以此觀之，勝負見矣。

我們可以把這些教條當作用兵原則，靈活運用；其他還有《吳子兵法》、《武穆遺書》、《三十六計》、《八卦陣》等傳統兵書都可作為用兵參考。

總之，軍隊要窮盡一切方法，就是要鑽研心智上如何以最低的代價克敵制勝，要說是不對稱作戰也行，而不是硬碰硬的和解放軍對著幹。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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