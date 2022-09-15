為對抗通膨，歐洲中央銀行（ECB）8日宣布史上最大規模的一次升息，將基準利率調高3碼（1碼是0.25個百分點），基準存款利率從0％調升至0.75％。而日前剛公布的8月美國消費者物價指數（CPI）年增8.3％，高於市場預期，顯示通膨率依然居高不下，聯準會（Fed）不僅下周例會將至少再升息3碼，激進升息策略可能會延續到2023年。今年以來，美、英等央行已多次升息，長期維持極低利率的歐洲央行（ECB）也開始升息，結束負利率政策，且在美國、英國、歐元區高通膨壓力仍將持續一段時間的前提下，未來貨幣緊縮力道不排除再加大。

相較歐美採取緊縮政策，大陸和日本則延續寬鬆貨幣政策不變。至於台灣央行，今年3月已拉高政策利率1碼，6月則採升息半碼加升準1碼的價量並緊政策，後續央行貨幣政策是否該一路跟著歐美英緊縮下去，其實不無討論空間。

首先，台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，央行其實不宜完全複製美國Fed的貨幣政策架構及決策組織。台、美經濟特質不同，貨幣政策考量也應有異，台灣因屬高度開放的小型經濟體，加上貿易依存度高，貨幣政策須同時考量利率及匯率穩定對總體經濟的影響。而美國是大型經濟體，貨幣政策主要考量利率對總體經濟的影響。

台、美的金融體制不同，也形成不同貨幣政策傳遞機制。台灣金融體制主要以銀行為主體，但美國主要以資本市場運作為主，Fed藉由政策利率調整引導市場殖利率曲線，從而影響經濟活動。由於台、美貨幣政策傳遞機制及政策目標都不盡相同，貨幣政策與美國亦步亦趨，對台灣來說未必是最佳解方。

其次則是就經濟成長率和物價成長率來看，台灣和歐美的情況也不能一概而論。英國7月通膨率衝至10.1％，8月雖小回至9.9％，但仍在歷史高檔。歐元區8月通膨率初估值達9.1％、美國8月通膨率也仍高居8.3％，相較之下，台灣全年物價漲幅雖可能高於3.5％、相較歐美英等經濟體仍屬相對溫和，且距離市場一般所謂2％的通膨目標，超出幅度並不像歐美那麼猛烈。

以中央銀行提供的預判數據為例，在物價展望的部分，去年台灣CPI年增率為1.96％，今年前八月為3.1％，主要機構預測今年台灣通膨率平均約3％，但明年因供應鏈瓶頸緩解和國際原物料價格回落等原因，預估可回落至2％以下。誠如央行結論「台灣相較主要國家，物價平穩」，央行貨幣政策的力度，自然也應有所斟酌。

更何況，升息抗通膨，絕非全無負作用。最明顯的，即是今年全球經濟成長已趨緩，明年全球更可能陷入低經濟成長伴隨高通膨，甚至是經濟衰退。主要是目前多數央行已積極緊縮貨幣，若通膨未能快速降溫，勢將加大升息力道，使融資成本大幅增加，讓經濟活動承壓，尤其Fed若持續大幅升息，美國經濟衰退機率也會攀升。當經濟大幅衰退，Fed等主要央行升息步伐勢必被迫調整或轉向，國際金融市場可能因而更加震盪。

再加上若干經濟體以美元計價的外債規模龐大，美元走強下，伴隨資本外流，這些經濟體的政府債務違約風險將大幅升高。日前央行總裁楊金龍在工商協進會演講時，即強調面對全球多重下行風險，台灣宜密切關注國際間各項風險的外溢效應。可見央行對歐美競相加息可能造成的各種負面效應，不敢掉以輕心。

所以如此，主要是多數央行採緊縮貨幣政策，讓全球經濟成長減緩，尤其台灣主要出口市場美國經濟衰退機率上升，消費性電子產品需求如果降溫，勢必讓台灣出口成長動能趨緩。全球景氣不確定性因素增多，也讓廠商對經濟前景保守，部分廠商面臨庫存去化壓力，民間投資成長恐因此受限。且民間投資與出口連動性高，若明年出口成長趨緩，同樣會制約民間投資成長。

台灣為小型開放經濟體，出口動能與企業投資意願深受國際風險影響，倘若明年外需動能減緩，政府最佳對策是採取擴張性財政政策，例如擴大公共建設，來激勵內需。也就是說，明年台灣最大的威脅可能不是物價，而是經濟成長，且要救經濟必須「由內而為」，外需的力道可能不如民間投資和消費，在這種情況下，採取持續升息措施，對央行顯然不是好選項。

美國因為通膨高漲，採取急速且偏激的緊縮政策有其不得已之處，加上身為大型經濟，美國如果發現「過頭」時，隨時有急轉彎的權力，但台灣沒有任性的本錢，央行貨幣政策更須三思而後行，依台灣經濟、物價拿捏好合理尺度，絕對不能只是照歐美央行的步調複製貼上，否則恐釀大錯。