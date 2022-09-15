選戰自開打以來，民進黨炮聲猛烈，除黨主席搭乘專機赴各地助選之外，黨內驕兵悍將、側翼兵團亦是磨刀霍霍幫腔作勢，火力甚至比選舉當事者更為熾烈，其中又以媒體人周玉蔻表現最為搶眼，三不五時即有驚人之語、駭人之作。

先是嗆前民進黨立委鄭寶清「拿中國錢」，接著趁慈濟BNT疫苗採購引發社會大眾對陳時中不滿之際，竟然冒天下之大不韙地攻擊擁有上百萬信眾的慈濟功德會，批尊稱證嚴為「上人」都傻傻的，並將慈濟冠上｢中共同路人｣帽子，她不知道總統蔡英文都親自拜會過證嚴法師嗎？

這還不講，周玉蔻炮火又指向蔣萬安父親蔣孝嚴身上，要他約束好兒子，否則將公開「晶華飯店開房間、寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相」。選舉打到這種程度顯然已經完全失了格，把參選人的家人、父母也拖下水，這連基本的為人之道都沒有了，虧周玉蔻還是媒體人，她自己也曾說｢曾幾何時，報纸記者已從歷史的見證者，淪為人人恥笑的丑角｣，我說蔻蔻姊，您這種作為到底誰該恥笑誰呢？

｢上天欲其滅亡，必先令其瘋狂｣，不想說讓周玉蔻滅亡，但顯然周大姊已控制不了自己了。

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