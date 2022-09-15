美國參議院外委會今天17票對5票高票通過《2022台灣政策法》，通過版本有部分修正，包括把駐美處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。法案被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，欲在外交、軍事等多領域提升美台關係。法案接下來將送交參院全院審議。

作為美台關係基石的《台灣關係法》上路已40多年，在中國大陸近年對台軍事行動日益增強下，美國政壇吹起的反中風潮，使得美中台三角關係跟著產生變化，尤其眾院議長裴洛西訪台之後，調整美國對台政策的呼聲也逐漸升高。

參議院外交關係委員會主席梅南德茲和參議院預算委員會首席共和黨議員格雷厄姆聯手提出《2022年台灣政策法》議案。議員們在一份書面聲明中指出，《台灣政策法》將標誌著美國1979年通過《台灣關係法》以來，美國對台政策最為全面的調整。

長達107頁的《台灣政策法》議案分為三大章節，內容包含9大主題。法案一開始再次確認《台灣關係法》和六項保證為現有美國對台政策基石，並以此為基礎制定目標，支持台灣及其民主、經濟和軍事機構，並建立新的機制遏制中國對台灣咄咄逼人的行為。

彭博資訊在法案提出之時報導內幕指出，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，牴觸數十年來的「戰略模糊」政策，白宮遊說民主黨參議員對《台灣政策法》踩煞車。國家安全顧問蘇利文透露，有些內容令人擔心。凸顯行政部門和國會部門的差異，拜登政府維持對台灣的支持，同時嘗試壓制國會的對中鷹派。

欲速則不達，《台灣政策法》直接挑戰美中建交基礎。一般預料，中國大陸會做出比裴洛西訪台更強烈的反應。美國參議院通過《台灣政策法》，前副總統呂秀蓮稱，目前情勢常是一刀兩面刃，「有事、好事常演變為壞事」。從美中台三角互動態勢看來，台灣一直都處於棋子角色，儘管立法過程漫長，但台灣恐未蒙其利先受其害。

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