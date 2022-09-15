周玉蔻在節目上羞辱慈濟、扣紅帽子，陳時中就坐在旁邊默默的聽，沒有幫慈濟說任何一句話，還指控慈濟的執行長「被利用」；蔣萬安為慈濟挺身而出，質疑陳時中根本是雙面人、完全不可信，周玉蔻反控蔣萬安「乳臭未乾」，說要把蔣萬安父親的往事翻出來鞭。

周玉蔻攻擊蔣萬安的尊長，low歸low，但對一位人子來說，心情必然受到影響。只是蔣萬安若當上台北市長，面臨的壓力將千百倍於今天的周玉蔻；他如果這樣就退縮，無異於是告訴全台灣，要施壓蔣萬安很簡單，把他的尊長扯進來就可以。

今天蔣萬安頂住了壓力，繼續質疑陳時中跟周玉蔻站在一起，並表示自己會繼續幫慈濟說話，算是有挺過去。現在台北三腳督的情況是，「投給陳時中，就是投給周玉蔻」，而周玉蔻這樣的行事風格能夠在台北得到多少支持，不難想像；在陳時中因此出局之後，蔣萬安、黃珊珊鹿死誰手，就看誰更能對抗民進黨的壓力。

至於周玉蔻說蔣家「恩將仇報，天打雷劈」，當年周玉蔻請託羅智強出席台新金控餐會，之後卻以此說羅智強是「台新金門神」，這才叫作「恩將仇報」；而會不會天打雷劈，周玉蔻晚上睡覺好好想想吧。

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