高度敏感的《台灣政策法》14日在美國參議院外委會獲得通過，部分帶有台灣主權國家色彩的條文被刪改，但對台軍事支持明顯加碼。蔡政府和朝野政黨對該法案表達歡迎，而陸方則警告該法危害性遠甚於裴洛西訪台，駐美大使秦剛更曾私下示警「中美關係恐瓦解」。相信直至明年初美國國會會期結束，《台灣政策法》都會連續觸及各方敏感點。

鬥而不破逼近臨界點

《台灣政策法》正式審議前，美總統國安顧問蘇利文曾公開表達關切與憂慮。在此次獲得通過的修正版法案中，一些直接與美方一中政策相抵觸的措辭被刪除或微調，例如原先將台灣直接視為「主要非北約盟友」，後來修正為「以主要非北約盟友同等待遇」，再如刪除美國在台協會（AIT）處長任命比照大使辦理的條文，以及將台灣駐美代表處正名修改為不具約束力的國會建議等。很顯然，這是拜登政府與國會協商、折衝後的結果。

換言之，拜登政府不願被扣上「片面改變台海現狀」的帽子，也不願違背當初向北京做出的「不支持台獨」承諾。這是因為美中最高層仍然有意維持「鬥而不破」的基本格局，盡量爭取更多溝通與合作空間。

以雙方剛達成的審計協議為例，中方允許美國監管部門在香港檢查公司審計底稿，避免了上百支中概股的退市風險，可以視為有限的讓步。同樣，許多跡象顯示，習近平與拜登在11月峇里島G20峰會間隙舉行會晤的可能性愈來愈大，這也預示著美方不可能任由短期內台海風險升高失控。

「鬥而不破」是美中關係40多年來的主軸之一，既反映於過去美國因天安門事件制裁北京、96年台海危機、美軍誤炸中國外館、南海撞機事件、川普發動貿易戰等多個敏感節點，亦從此次大陸未以軍事手段干擾裴洛西訪台、美軍也未干預解放軍圍台軍演的微妙互動中得以體現。台灣始終是美中「鬥」的焦點，但之所以不會「破」，正因為有一中政策作為底線，美方不會支持台灣獨立，大陸也沒有改變和平統一的對台路線。然而到了今天，美中「鬥而不破」格局正在進入典範轉移的臨界點。

讓兩岸人民友善往來

首先是美方自身對中國戰略認知發生了顛覆性變化。從宏觀的全球戰略競爭格局看，過去美中「鬥而不破」是建立在雙方廣泛經貿聯結的共同利益基礎上，但美方一旦認定接觸政策失效、以競爭定義雙邊關係，那麼就不存在美中雙贏可能。而烏克蘭戰爭令俄羅斯陷入內外交困，更讓華府部分政治菁英產生了「戰爭是拖垮中國的最好方式」之想像。

在上述背景下，台灣正一步步被有意塑造為美中攤牌的「破口」，《台灣政策法》就是關鍵一步，而在這其中，無論是民進黨還是國民黨，都已經處於身不由己的境地。

其次是中國大陸可能已經產生「新冷戰不得不打」的戰略認知。習近平與俄總統普丁會晤前夕，大陸第三號人物、人大常委會委員長栗戰書訪俄表達對俄羅斯攻打烏克蘭的「理解和支持」，並直言「俄羅斯被美國和北約逼到牆角」才選擇武力解決。

如果將上述邏輯放諸北京看待《台灣政策法》，同樣適用。該法案雖然把原先向台灣提供「有利於威懾解放軍侵略行為的武器」調整為「實行阻止和威懾解放軍脅迫和侵略行為的戰略」，表面措辭變溫和，但關鍵是把對台「軍事融資」改為「無償軍援」並加碼至65億美金。此舉在北京眼中，和北約東擴威脅俄羅斯安全，並無本質區別，是否也會產生一種「被逼到牆角」的自我感知呢？

美中高層都有維繫「鬥而不破」的意願和努力，相信北京對《台灣政策法》的首輪反應措施應較克制，或僅限於對美台法案推動者的點名制裁，不會和拜登政府鬧翻。但畢竟形勢比人強，台灣若不想變為「美中鬥」的破口，除了不推動法理台獨外，唯一能做的就是盡可能維繫兩岸之間經貿和民間連結，盡量讓兩岸人民友善相處，延續兩岸融合的希望。