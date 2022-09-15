國民黨立院黨團指控衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津去年「搓掉」工商協進會、全國工業總會買疫苗計畫，薛瑞元駁斥國民黨在作夢，究竟是有人「作夢」？還是有人「作梗」阻擋買疫苗，唯有司法一途止血。

去年5月本土疫情大爆發，民進黨政府有沒有阻擋民間買疫苗？慈濟基金會執行長顏博文揭露有工商界人士被政府勸阻不要買疫苗，民進黨府院黨齊聲否認，讓慈濟連發兩個聲明說明，並感恩蔡英文總統幫忙，盼能讓風波結束。

如今國民黨又加碼爆料，工商協進會曾要捐贈疫苗，原規畫要去見時任次長薛瑞元，薛明知此事卻沒下文；而理事長林伯豐更曾接到沈榮津電話，要他「別為政府找麻煩」，證明沈阻擋民間採購疫苗。當然這些指控，都被當事人否認。

只是，前衛福部長陳時中說，疫苗是抗疫最重要武器，沒有執政黨會擋自己。但當時蔡政府正積極培植高端疫苗，蔡英文更說，擁有自己供應的疫苗是國家戰略優先項目。換言之，以當時情勢，政府有沒有、甚至會不會阻擋民間採購「國外」疫苗，民眾心中早有定見。

尤其蔡英文當時否認高端有炒股問題，並指若有人具體提出證據指控，一定會依法嚴查辦理，但金管會前後送了6次高端股價異常的資料給士林地檢署，士檢查了1年多仍然靜悄悄，檢察總長邢泰釗難道不該基於檢察一體，指揮協助士檢加速偵辦？

馬英九的「三中案」，邢泰釗都能讓它起死回生，一審無罪後還窮追猛打；吳子嘉火大開嗆陳時中貪汙，卻不見政府或檢調動作，看來疫苗採購這池水太深，才讓邢泰釗連動都不敢動。