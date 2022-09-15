大陸官媒《人民政協報》發文指九二共識「只有一中、沒有各表」，否定國民黨兩岸路線，綠營媒體、名嘴與網紅趁機修理國民黨堅持「各表」只是自取其辱。這篇報導最後從網路撤下，但對九二共識的傷害已經造成。台海兵凶戰危之際，兩岸需要怎樣的共識？如何達成共識？依然是擺在雙方執政者及各黨派面前最迫切的課題。

存異的智慧不可忘

九二共識的精神是求同存異，這一點大陸領導人充分承認，並見諸於陸方紀念九二共識30周年的講話文稿之中。既然如此，「各表」就是兩岸以政治智慧「存異」的方式。從這個角度看，大陸海協會副會長孫亞夫說「各自表述是達成共識的方法」並沒有問題，若不能在「異」中得到「同」，1992年兩岸協商不可能破冰，也不可能有2008年以來8年的和平發展繁景。

馬政府時期，國民黨將「九二共識、一中各表」並列表述，本身就說明兩者涵義並非重疊，國民黨失去政權後，吳敦義提出「一中各表的九二共識」，前者也是後者的修飾語。事實上，大陸對國民黨的立場並不同意，但願意抱著理解的態度。即使朱立倫接任國民黨主席後，提出要在黨章、黨綱基礎上處理兩岸事務，國民黨黨章體現了追求國家統一的目標，亦保留「反對共產主義」，自然代表反對「一國兩制」。國民黨兩岸核心理念未出問題，問題是有沒有能力爭取台灣主流民意認同。

只要國民黨黨章追求統一目標沒有變，也就不存在動搖兩岸一中立場的問題，國共之間，應仍有在九二共識基礎上交流互動的空間；同理，只要《中華民國憲法增修條文》中「國家統一前」的表述沒有變，《兩岸人民關係條例》中「台灣地區與大陸地區」的一國兩區定位沒有變，大陸也無需多憂慮法理台獨的實現。

不過，大陸如何妥善處理兩岸的政治差異，並拿出台灣人民信服的方案，仍是個懸而未決的難題。九二共識曾經成功了，但下一步呢？目前尚未有答案。

中共二十大即將召開，高層人事變動只是一方面，更重要的是未來5至10年宏觀政治路線、政策方向的變化。陸方剛發表新版對台《白皮書》，而習近平2019年五點對台談話也被視為長期綱領，可以預計，二十大報告對台內容本身應該不會出現「意外」，具有一定程度的延續性。但是，不能僅從對台部分字眼的變化，去研判中共對台思路動向，而要結合大陸整體內外政策及情勢，從「全局」視角觀察兩岸的未來，下述兩個方向應可確認：

兩岸融合會更深化

首先，大陸以經濟發展為中心的路線不會改變，兩岸經貿關係仍是大陸經濟活力的不可或缺部分。儘管外界對習近平整頓資本、網路議論紛紛，即便二十大後北京以「共同富裕」為名主導財富再分配，大陸仍需要保持穩定的經濟成長以保障就業、促進消費，也需要維持相對和緩的國際關係以穩定外資、擴大開放。值得注意的訊號是，二十大前「毛左派」遭網路禁言，象徵著習近平不會回歸毛時代。

在上述背景下，在陸台胞、台資企業以及與大陸關係密切的台灣高端供應鏈產業，都是大陸官方爭取、服務的對象。

其次，大陸堅持和平統一的對台路線不會改變，兩岸融合發展會更加深化。大陸8月軍演和新版《白皮書》宣示了底線：美台關係官方化與法理台獨，可能觸動武統扳機，只要回到九二共識、認同一個中國，大陸仍有耐心和意願透過交流和協商，化解長期存在的政治分歧。

二十大後，大陸有望重點發展福建「兩岸融合發展示範區」，參與其中的台灣民眾愈多，兩岸就愈能遠離戰爭，這應是兩岸關係發展的新動力所在。

北京了解台灣民意並不認同一國兩制，但仍願意對和平統一保持耐心，歸根究底是有意包容和尊重兩岸之間的「異」。1992年兩岸以各自表述方式求同存異，創造一段和平發展黃金期。時隔30年，能否創造新共識作為互信的基礎，重點不在新創某個名詞，或某個概念，而在於能否在共同目標之下包容彼此的差異。