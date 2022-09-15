英國女王伊麗莎白二世上星期仙逝，幾乎是舉世哀悼，占了西方大部分媒體版面，川普、拜登、普丁都得退位，任何總統、總理幾乎都沒有這樣影響力，西方似乎一掃俄烏戰爭、通膨、黨爭、新冠肺炎的霉氣和消沉，要藉著這位在位70年的女王昂然翹首一番。

女王生前可能也很難想像到自己過世後，會有這般尊榮。一個星期沉澱後，我覺得她給現代人最好的啟示是隨環境應變，尤其在失意挫折時。

伊麗莎白二世繼位初期，英國可說是風雨飄搖，雖然贏了二次世界大戰，但是沒有比別的戰敗國好過，物資缺乏，主婦為了排隊等待買東西，腳都大了一個尺碼。英鎊貶值30%，國家破產，無法維持龐大海外駐軍，與其說是英國殖民主義願意尊重民族獨立的意願，還不如說是英雄氣短，無可奈何。

中國古籍裡充滿了人處弱勢時的智慧，作家王浩一的一本書《英雄守弱─易經與心理情境》，簡單講來，就是人的一生，有時處於強勢，有時處於弱勢，期間長短不一，重點是「強弱之間如何轉換」，易經裡充滿古人的「守弱哲學」包括耐心伏潛，等待緣分，維持腰桿的柔軟度，對理想堅持到底，也要擬定再起策略。這位西方君主充分實踐了中國古籍的智慧。

大英帝國逐漸解體時，她組織大英國協來維繫英國和前屬土的關係。因此她仍然是15個國家的君主，澳洲近年來才與英國簽訂，國內終審權歸回澳洲，顯示她對理想堅持同時，能擬定再起策略。

伊麗莎白二世努力適應環境的變化。「世襲王朝」逐漸降格為 「王室家庭」。但是王室家庭紛擾不斷，戴安娜與查爾斯離婚，然後因車禍香消玉殞，哈利和梅根暴露王室秘密，她最愛的兒子安德魯涉性醜聞，她一面要維持王室尊嚴，一面要遵循時代的變化，一面也要當機立斷，幾個危機都顯示她柔性而低調處理危機的智慧。

領導人物最需要知道如何守弱，前副總統吳敦義選高雄市長時，因為謝長廷的奧步，做過高雄市長8年的他，在1998年以些微票數敗北。他立刻開記者會承認敗選，不要重新計票、不必拖延，立刻準備打包交接。後來回南投選立委，職權大不如前，但他甘之如飴，也積極籌劃自己的下一步，後來獲得馬英九邀任國民黨秘書長，促成了國親合，也受到馬英九提拔任行政院長及副總統。

一手打造台積電成為護國神山的張忠謀，也有一段時間極為不得意。陳履安任經濟部長時，已任工研院院長的張忠謀，幾次要求見陳履安都沒有成功，他知道這是警訊，不久後就辭去工研院長。當時在聯華半導體，張忠謀雖任董事長，但連自己專屬辦公室都沒有，開會或見客都得用會客室，張忠謀也大度包容，遇到此類剪不斷、理還亂的紛爭，他都選擇走開，開創另一片天。外表強悍的他，深懂處弱之道─耐心伏潛，等待緣分，逐步踏實圓夢。

海海人生，無常是唯一定律，守弱之道人人應學，也是能學的功課，最後的贏家才算贏。