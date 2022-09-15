台北市長候選人陳時中，因一個免治馬桶的競選影片，引發爭議，衝擊他的選情。先前他為了爭取年輕人選票，現身同志酒吧，想要打造「親民」形象，但舔耳照Po出後，反被批評作秀過頭，是對同志的不尊重。許多長年觀察選舉的專家認為，陳時中被設定的候選人形象（人設），非常混亂。造成這個現象的原因無它，乃是因為他以「防疫英雄」為其參選的最重要資歷，但這個人設經不起考驗，且目前台灣的新冠疫情並未舒緩，也讓陳時中不能靠防疫績效進軍市府，卻在各樣嘗試中，仍無法營造出一個新的形象。按照美國選舉的研究，陳時中基本上就是一位「有缺陷的候選人」(flawed candidate)。

事實上，我對陳時中選舉的各項人設爭議，並沒有興趣，因為這是他個人選舉的風格，我喜歡與否，都不會影響死忠者對他的支持。不過，這兩天慈濟基金會採購BNT疫苗推手顏博文先生談及購買過程的艱辛、特別是受到來自包括政府在內各方的勸阻時，又讓人想起陳時中部長在擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，各項錯誤的政策及可疑的徇私行為。

陳時中是否為了護航國產的高端疫苗，而企圖阻撓鴻海企業的永齡基金會和慈濟基金會捐贈疫苗，國人自有公斷。個人在大學服務期間，也聽聞過類似的徇私行為，就是有資深教授或系主任想要護航他的學生取得徵才的空缺，因此預先和其他系上教授「溝通」，卻沒想到這位「愛將」博士論文口試未能通過，需要修改再提交，不過時間已經來不及了，因此他又想到另外一招：就是盡量阻擋其他符合條件的申請者，使他們無法獲得系上三分之二的多數同意票，讓這次徵才流產，而將這個空缺保留給自己的學生，等他通過口試後再公告，就是要讓自己人拿到這個教職。

陳時中護航高端的手段，與上述的情形有許多相似的地方。明明就有內定的高端疫苗，但因該廠本身未完成傳統的三期實驗，取得緊急使用授權(EUA)的時程趕不上台灣去年疫情爆發後大量疫苗的需要，卻又擔心開放民間採購捐贈的BNT疫苗會衝擊到後續高端上市時民眾施打的意願，因此故意刁難有意進口BNT的廠商及願意購買捐贈的慈善機構。雖然政府故意通融高端，但由於民眾以對這個疫苗取得EUA的過程及其效用有所質疑，最終有200多萬疫苗過期，政府採購損失高達20多億元，衛福部難道沒有責任嗎？

此外，國人可能已經忘記的福又達快篩唾液試劑的申請案，也有衛福部護航的斧鑿痕跡。政府在今年4月中公告需要徵用快篩試劑時，除了福又達外，另外有4家廠商也同時提出申請。不過福又達的福吉美試劑僅僅兩週就優先獲得授權，被諷為「出奇順利」。事實上，早有廠商在去年申請進口快篩試劑，光是補件就折騰了3個月，可見政府確實有獨厚福又達的嫌疑。

過去個人擔任期刊主編時，會將論文採取雙盲的方式送審，通常找研究領域相近的學者擔任審稿，但也因此出現過審稿人發現送審稿件和其本身正在進行中的研究相似，若前者先發表，他的研究就不具原創價值，因而故意拖延審稿時間，或是提出一些評論後要求「修正後再審」，但卻趁機剽竊該稿件的構思和相關數據，在其他期刊搶先發表，冒充自己的論文是原始創作。我們雖然無法確認衛福部是否有將其他申請廠商文件提供給福又達，讓後者能夠順利完成補件，但政府刁難其他廠商的做法，確實很像審稿人拖延時間所採用的「修正後再審」伎倆。

陳時中的人設不重要，他對台灣人民生命安全的漠視，及在任職衛福部長期間可能涉及的利益輸送，才是我們應當關心的議題，因為如果他無須為這些錯誤的態度和政策負責，仍能當選市長，我們可以預見他未來還可能會有更多徇私的空間。（作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員）