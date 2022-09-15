《台灣政策法》在美國參議院外交委員會，以17票贊成，5票反對的票數，表決通過。接下來要送到參議院跟眾議院。如果參眾兩院的票數，也跟外委會類似。法案要過，顯然只是時間問題。

根據外交委員會新聞稿，法案主要在兩點調整。本來要把「台北在美國經濟文化辦事處」，改成有主權跟類官方性質的「台灣代表處」，刪改成不是強制，而是國會建議。

本來要把AIT美國在台協會的人事任命，改成要國會任命。這就跟大使任命一樣了。這個，則是刪了。

原法案的指定(designation)台灣為非北約主要盟國，改成「提供台灣非北約主要盟國待遇(treatment)」。可以說，整部法案，換湯不換藥。對一中原則，還是方方面面，根本顛覆。

比如，法案裡面，甚至竄改了聯合國第2758號決議文。竟然說第2758號決議文「沒有處理台灣在聯合國代表權」。

還可以公然扭曲，說第2758號決議文，「對於中華人民共和國跟台灣的關係沒有採取立場」。

整個《台灣政策法》：一、不承認台灣是中國的一部分；二、把台灣當成「類國家」來對待；三、要方方面面防堵壓制中國。條文文字，字字句句，直接點名中國。法案內容，充滿對中國的敵意與惡意。在參議院網站上對《台灣政策法》的介紹，寫的就是：「支持台灣安全與其自決的權利，跟其他目的(To support the security of Taiwan and its right of self-determination, and for other purposes.) 」。

不但是要提升台灣軍備。法案還要求，美國要仔細盤點、組織台灣「官方跟民間所有資源」，用來配合對大陸的「不對稱戰爭」的戰略。這個民間資源，是包括科技、網路、文化、媒體……，所有一切。意思是說，《台灣政策法》要求，美國要台灣自我改造為，鎖定中國大陸為「敵國」的戰爭機器。

參議院外交委員會既然已經以懸殊票數，通過《台灣政策法》，接下來，法案修改的部分，不但微乎其微，而且無關緊要。完全不影響「反華」與「支持台獨」的實質內容。接下來要過參眾兩院，難度也並不大。

歷史上的重大轉折點，有時候很難在當時就知道。可是，現在我們知道，《台灣政策法》會是一個歷史轉折點。（作者為作家）

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