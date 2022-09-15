近日蔡政府又宣布要調漲基本工資，2023年元旦就要時薪將從168元調漲至176元，整體調幅約為4.8%，至於月薪部分，則是要從25250元調到2萬6400元，整體調幅約4.56%。

蔡政府上台後無力提振整體台灣經濟，卻只會從基本工資下毒手，連續7年基本工資的調漲，擺明就是讓台灣企業為其錯誤的政策買單。

從2015年累計至今，月薪累積漲幅已經達32%，而時薪漲幅更累積高達46.7%，造成台灣中小企業經營成本暴增，這也就是蔡政府將照顧勞工的重責大任，甩鍋給全台灣中小企業主來承擔。

而且蔡政府對於調漲基本工資並沒有任何配套措施，也沒有充分與業界溝通或提供補貼政策，之前一例一休的貿然實施，就造成了中小企業經營成本暴增與混亂，今日基本工資的持續上升，更是讓諸多中小企業主頭皮發麻，而且打工時薪持續飆漲，更是出現了領月薪的人員，若換算成時薪，還不如打工時薪的荒謬狀態。蔡政府只會出張嘴，就逼中小企業要買單就範。

蔡政府的無能與甩鍋，也非只有在基本工資調整此事上，近一年來全球油價高漲，跨國運輸成本增加，讓台灣整體物價指數飛漲，國內諸多商品漲聲四起，近日國內物價指數更已經突破2%之通膨警戒線，相關民生必需品價格飆漲，令全民痛苦不已。

當台灣民眾期望蔡政府管控物價之時，蔡政府卻雙手一攤，毫無任何作為可言，直接放任國內物價飆漲。

經濟部長王美花還淡定表示，她會找大賣場設立「平價專區」，也會幫「不漲價店家」做宣傳，看到這全台灣的民眾都快哭出來了。原來令全國民眾最痛苦的物價飆漲，在蔡政府的官員眼中竟當作沒事一般，不食人間煙火的政府大官們，卻掌握著全台灣民眾的生死？！

還記得日前我們的主計長說一碗蚵仔麵線才20元，他的時間是靜止的，到了今日主計長還停留在1980年代的物價思維當中。最可怕的就是蔡政府裡有一堆這樣的高級官員，都是舊有思維與觀念，卻管理著2022年的台灣財金政策，就是導致台灣經濟政策停滯不前的真正元凶。

蔡政府不從相關經濟政策上著手，卻放任物價飆漲，這就是蔡政府最大的失職，能作為卻不作為！明明政府有諸多的政策工具可以應用，例如宣布中油油價凍漲或是緩漲，還有可以透過租稅優惠或原物料補貼的方式來抑制國內飆漲的物價，但蔡政府依然沒有作為，放任物價飆漲，狠心讓全民陷入到通膨的噩夢當中。

勞動部長認為調整基本工資就可以讓勞工發大財，經濟部長認為廣設平價區就可以抑制通膨，主計長認為一碗麵線才20元，這也代表著蔡政府的螺絲真的鬆了，高官們集體缺乏苦民所苦之人文思維與施政認知，這也造就了一個無能且失職的蔡政府。還願上天憐憫台灣，天佑台灣。（作者為民眾黨中評委新店區主任）

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