隨著「九合一」選情加溫，民進黨候選人高喊「抗中保台」，企圖挑起兩岸關係緊張為自己選舉加分，這種以全台灣老百姓生命財產為賭注的政策，實在令人擔憂台灣未來發展何去何從！台灣2300萬人民的生命安全何在！

自從2016年5月民進黨執政後，由於不承認「九二共識」，被中國大陸認為是破壞兩岸互信基礎，導致海基、海協兩會制度性協商管道中斷，許多攸關人民權益之事，無法透過溝通協商來解決，也因為兩岸關係惡化，台灣無法參加「世界衛生大會」（WHA），同時也失去了7個邦交國。2021年5月《經濟學人》雜誌就評論過台灣是「地球上最危險的地方」（The most dangerous place on earth）！

尤其是陸委會主委邱太三日前對緩和當前台海情勢提出四點意見，強調不接受任何「解決台灣、侵犯主權」政治方略，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨也提四點回批，指其掩飾民進黨當局依美謀獨、抗中保台，導致形勢緊張的事實，「擺出緩和的姿態來甩鍋大陸」。兩岸若在如此隔空叫陣，無法走下雲端，務實溝通協商，未來爆發衝突，甚至走向戰爭都是可以預見的。

由俄烏戰爭血淋淋例子可知，不論雙方領導人所揭櫫發動戰爭的理念有多崇高，所造成後果卻是相當悲慘。除了雙方數以萬計軍人戰死沙場外，烏克蘭家園被毀，數以百萬計人民流亡海外，重建經費預估要上兆美元，人民身體心靈創傷恐怕一輩子難以平復！

眾所皆知，戰場即墳場，「抗中」不一定能「保台」，為了某個不切實際的政治理念，挑起台海戰爭，送年輕人上戰場而犧牲生命！讓多年發展成果毀於一旦，這恐怕不應該是台灣未來發展的道路。

兩岸和平穩定，讓人民能安居樂業，企業能安心投資經營，勞工能有適合工作，青年人能有未來，政府能有稅收，弱勢團體能受到照顧，社會能祥和發展，這才是真正愛台灣的表現。

原本兩岸可以和平穩定、繁榮發展，如今卻走到戰爭邊緣，實在令人唏噓不已。2008年5月20日兩岸在「九二共識」基礎上，恢復海基、海協兩會協商，曾經舉行過11次會談，簽署23項協議。兩岸擱置爭議、務實協商、解決問題、和平發展，是符合絕大多數台灣人民的共同利益！

其實，蔡英文總統曾在2016年5月就職時曾提出「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」。而根據這些相關法律規範，主張「一個中國」——中華民國﹔目前分為「台灣地區」與「大陸地區」﹔修憲與制定法律是「為因應國家統一前之需要」﹔這其實就是「九二共識」的內容。

「九二共識」是1992年海基、海協兩會在双方政府授權下，達成「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同……對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」，這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。

希望民進黨以天下蒼生為念，切莫因無法實現的政治意識形態而使台灣生靈塗炭，根據憲法與相關法律，回歸「九二共識」，解開兩岸僵局，維持台海和平穩定，避免送年輕人上戰場，讓人民生命財產免受戰火威脅。

最後，再次強調，「抗中」不一定能「保台」，但可以肯定的是，若因此挑起兩岸戰爭，台灣必定成為戰場與墳場，後果是相當悲慘。台灣人民要發揮大智慧，讓兩岸能和平穩定、擱置爭議、務實協商、解決問題、繁榮發展，所以「和陸」才是「愛台」的具體展現！（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

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