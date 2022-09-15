實在太有趣了。每逢選舉，台灣在追趕南韓1970年代的北風潮，也叫韓式的「狼來了」故事。近日來，不僅是蔡政府，曾是「統派」的曹興誠和周玉蔻也喜歡扣紅帽來加入抗中保台行列。請問這些人是要名？還是求利？

國有國格、人有人格。南韓的正式國號叫「大韓民國」，因此，無論美國人喜歡稱「南韓」，但美國總統拜登訪韓在國會演講，或雙方簽署協議或條約時，就必須使用大韓民國（Republic of Korea），這是國際禮儀，並且也是外交尊重。

台灣的問題是，自己不尊重自己的國號，並且是蔡政府帶頭鼓勵，如何讓美國人和其他國家尊重中華民國。現在，蔡英文總統連自創的「中華民國台灣」也放棄了。北韓與南韓雖隔著38線鐵絲網喊呀罵呀，但自己的各自建國國號，絕對不隨便丟棄。認為，丟棄國號就等於自行「敗陣」，並且對不起祖先。

因此，南韓歷任政府為了選舉打勝戰，利用「吹北風」來嚇唬選民說，北韓再次侵略南韓，發動第二個韓戰。如果不投執政黨繼續掌權，就不能保衛國土。這種欺騙手法，到1980年代盧泰愚前總統展開北方外交，分別與中國大陸、俄羅斯建交，尤其，金大中、盧武鉉、文在寅3位總統登陸平壤後，選舉用的主菜「北風」即完全消失無蹤無影。如果問現代韓國年輕人根本不知什麼叫北風了。

不幸，南韓的「垃圾」，台灣還在津津有味的使用，真不知台灣選民的教育水準普遍提高，這種「抗中保台」的亂扣紅帽子選舉方式，就像毒品一樣，讓國人吃了一時覺得昏迷，就會閉眼投票給擔任衛福部長期間，就滿目瘡痍的陳時中嗎？疫苗價格也要保密30年？這種傲慢又不尊重選民的參選人，如果陳時中、林志堅等人在南韓選市長，早已丟進垃圾桶了。

無可諱言，南韓和台灣都施用美國的民主制度與選舉。但是，在國家沒有統一之前，自求發展應以國家統一為前題。國人可以明顯看到，這次南韓政權輪替後，文在寅前總統對北韓的作法是一套，尹錫悅則完全不同。這說明，美國的影響力在左右兩韓與兩岸的統一大業。

自從中韓建交30年以來，南韓保守派和進步派政府輪流執政，也讓中國與美國在朝鮮半島玩起蹺蹺板，跳上跳下，讓兩韓和平統一問題成為中美的角力戰，並且也讓朝鮮半島分裂成兩半無寧日。這誠為南北韓的悲哀。因此，北韓一直主張駐韓美軍撤離，韓民族是一家人，家務事可透過家庭會議自行解決。

聯電出身的曹興誠和保守媒體記者背景的周玉蔻2人祖籍都是「山東人」，在民進黨政府與立委不斷喊「外省人滾出台灣」分化之際，最起碼要堅守自己的人格底線，對祖先八代留個面子吧。

為了選舉取勝，蔡英文與民進黨把「狼來了」故事編成「台灣國」的國歌來唱，這種卑鄙欺騙手法，有智慧的台灣選民不會繼續受騙。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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