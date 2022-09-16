相信當你在遊杭州西湖的過程中，不論從那個位置，都能看到遠方高立的一座塔，那就是常常在民間傳說中出現的：雷峰塔！

●《白蛇傳》的故事

要說到「雷峰塔」，相信大家都是經由《白蛇傳》的故事得知，故事脈絡大致是：錢塘書生許仙在西湖遇到大雨，而巧遇有著千年修行的蛇精白素貞及小青，產生了「遊湖借傘」的橋段，後互生愛慕結成夫妻，可四處降妖除魔的金山寺住持法海，卻以人妖不能相戀而阻斷此情緣，還將白娘子鎮壓在雷峰塔之下。

所有的環湖公車都有雷峰塔站，前往非常方便，在景區外面就能看到雷峰塔字碑。

在雷峰塔景區外面還有一個超大的放生池，其實就算不進去景區，在這裡拍拍照也很棒。這個景點因為太熱門，如果遇上大陸連假，遊客會多到讓你根本不想進場。

好啦！購票入場吧，票價40人民幣，進場之後會看到的是：杭州西湖雷峰塔。

杭州西湖雷鋒塔，放生池。（作者提供）

雷峰塔建立在小山之上，所以還要爬一小段階梯，現場也很貼心的設計了手扶梯，把遊客送到塔前。

雷峰塔最早是五代吳越王錢俶修建，目的是供奉佛祖舍利，最初是七層八面的磚木結構樓閣式塔，可惜的是在北宋、明代都因為遭逢戰亂而損毀，後來也就徒留磚結構塔身，頹廢的存在於西湖畔。而民初民間流傳雷峰塔的磚石有「辟邪」、「宜男」、「利蠶」的功效，所以市民紛紛跑來偷取磚石，終於在1924年9月25日，整座塔坍塌。

直到1999年決定重建，到2002年在原先遺址的基礎上完成了新塔：高71.679公尺，五層八面的樓閣式塔，就是大家現在看到的雄偉建築。但是，它是後來興建的，並非原來的雷峰塔喔！

新塔的底層是舊塔的遺跡，用玻璃保護呈獻給遊客參觀。然後大陸各大景點都會有的莫名現象：丟錢幣，裡面滿滿的都是銅板，這行為跟百年前偷磚石的幼稚並無二致，對文物多點尊重保護真的這麼難嗎？其實整座雷峰塔也只有這裡是真正的古蹟，其他都是後來新建的。

杭州西湖雷鋒塔遺蹟。（作者提供）

杭州西湖雷鋒塔遺蹟。（作者提供）

●登塔居高臨下欣美景

接著就是要登塔，享受居高臨下欣賞西湖美景，只是塔很高，所以大部分的遊客都會選擇搭電梯，由於電梯數量有限要等很久，幫主當然直接爬樓梯上去。

來到五樓，抬頭看看，這是由大量阿育王塔（又稱寶篋印塔、金塗塔）組成的頂部，相當亮麗壯觀。

站在頂層遠眺西湖，美感加倍。（作者提供）

站在頂層遠眺西湖，美感加倍！照片上看到古色古香的屋簷，那是高級的「西子賓館」，本身如同景點般的美好，預算夠的遊客推薦入住，這裡晚上你真的可以聽到「南屏晚鐘」了。

站在塔上看另外一面，這座深入山林之間的寺廟就是淨慈寺，南屏晚鐘就是這座寺廟敲的晚鐘，這裡同時也是濟公「古井運木」故事的發生地！

回到塔內，其他樓層還有一些藝術精品可看。在暗層中整個展區展示全系列雕刻的《白蛇傳》故事，遊湖借傘、水漫金山等等一一呈現。然後還有一個重點，就是重建雷峰塔時，也在下方的地宮中，出土了許多珍貴的文物，也以特展的方式呈獻給觀眾。

其中最珍貴的就是這座純銀阿育王塔，它正是千年前吳越王錢俶建造此塔的原因，根據考究在塔內有密封的金棺，裡面藏有「佛螺髻髮舍利」，極其珍貴！（北京西山靈光寺的「佛牙舍利」、陝西扶風法門寺的「佛指舍利」、杭州雷峰塔的「佛螺髻髮舍利」，合稱三大釋迦牟尼佛真身舍利）

鎏金銅盤龍柱坐佛，同樣是吳越時代就置入地宮，法像莊嚴，工法細緻，真正是經典等級。大部分的遊客都是參觀完本塔就離開了，其實你還可以往後山方向走走，這裡也有亮點喔！

●乾隆御筆親提雷峰夕照

乾隆御筆親提雷峰夕照。（作者提供）

後山有著整片的綠意，天氣好的情況下推薦來走走。

夕照亭，裡面有乾隆御筆親提的「雷峰夕照」字碑。因為西湖十景每個都有清代皇帝的題字碑，你如果有興趣可以當作是「蓋章」一樣，通通收集起來！

你有沒有發現一件事：就是幫主介紹了這麼多，可是還沒見到「雷峰夕照」啊！這個夕照必須是好天氣，還要在傍晚的時間，而且最佳拍照點也不在雷峰塔這裡，反而應該在西湖的其他位置拍過來才行，幫主雖然去了好些回，不過不是天候不佳（清明時雨紛紛：清明遊西湖）就是忘記傍晚拍這裡。

好啦，介紹完畢！幫主必須很誠實的說，雷峰塔本身因為是新建的不是古蹟，加上真正要拍雷峰塔美景是要遠距離來拍，登塔反而拍不了，所以如果時間有限的遊客，幫主會比較推薦對面的淨慈寺（南屏晚鐘）參觀， 當然啦，這座雷峰塔畢竟是《白蛇傳》故事中的要角，來此打卡朝聖一番也是不賴的！（上海幫幫主/台北）