陳時中輕佻推出公廁換裝免治馬桶的政見廣告，誰知竟讓陳時中扮演偷窺狂角色，觸發了女性如廁內心的深層恐懼，惹怒婦女團體；沒幾天，護航陳時中不遺餘力的綠媒大姐大周玉蔻，炮口射向證嚴法師，並侮辱慈濟是中共同路人、中共自己人，加大、加深陳時中的仇恨值。婦女團體與宗教團體俱為中間選民族群，台北市民能免於「偷窺中」的恐懼嗎？

陳時中陣營網羅年輕網紅惡搞「偷窺中」還自以為是創意，一向護航陳時中的周玉蔻上次揚言炸掉民進黨中央黨部，這次則極盡羞辱慈濟之能事，這群人全都幫了倒忙，文宣團隊職司選戰空軍，卻一個個像自殺炸彈客般的恐怖分子，逼得台北市民天天提心吊膽。連身邊這些人都管不好，陳時中能管好首都嗎？

慈濟長年在中國大陸救災救難，做資源回收，按照正常人的邏輯判斷，宗教團體不會在無神論政權下有嘗到甜頭的機會，反倒是嘗到苦頭的機會多一些，不可能也不應該被扣上紅帽子，就有市議員私下說，蔻蔻姐瘋了，慈濟在台北的信眾有3、40萬人之多，這下子中間選民恐怕都跑光了。

台北市三腳督形勢，勝負非常小，上次柯文哲與丁守中輸贏之間不過3千多票，關鍵在於「中間選民」的動向，且這次登記台北市長候選人多達12人，勝負膠著下，無論藍、綠、白陣營被拉走關鍵的幾百票，恐怕都會成為左右選情結果，其中前台南縣長蘇煥智、猛打蔡總統論文門的律師童文薰，拉走獨派恐怕不止數千票。陳時中哪裡有傲慢的本錢惹怒中間選民？

民進黨正國會掌門人林佳龍之前曾說過陳時中仇恨值高，爭取中間選民不容易，看情形果然一語成讖，「偷窺中」扣慈濟紅帽子，無疑已與中間選民愈離愈遠，陳時中自爆低級錯誤，給了黃珊珊循柯文哲模式勝選的機會，討厭國民黨、棄姚文智保柯文哲的綠粉們，恐怕得思考「棄中、保珊珊、穩小英」放大絕，否則六都讓國民黨坐三望四，那小英的黨主席還坐得穩嗎？

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