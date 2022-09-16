今天老婆大人向我抱怨她那親綠的閨蜜，為何總是如此護著陳時中？

她告訴她閨蜜：「現在美國社會幾乎沒有人戴口罩了，民眾也沒有人會責怪疾管中心CDC的負責人佛奇博士；現在只有中國、台灣與北韓，還堅持全民戴口罩。」

她閨蜜很生氣地回答她：「中國與北韓是共產國家，人民沒有不戴口罩的自由，台灣人民只是被勸導戴口罩，但是不戴也不會被抓；陳時中做得那麼好，還一直被罵，還不是因為藍營看不得陳時中得民心，所以要百般汙衊他！」

其實這只是冰山一角。台灣藍綠政黨之間的政治對決，也隨之分裂了人民。

老婆的大學同學Line群組，只要有人發話挺藍、批評執政黨，就有另一群人跳出來反駁他、支持執政黨。最後搞得不歡而散，還要靠版主來勸雙方熄火，規定不能再在群組裡談政治，否則難得大學同學之間數十年的友情，就隨著藍綠對決而灰飛煙滅。

小小一個2300萬人的島國台灣，號稱是自由民主社會，卻是一個缺乏容納不同聲音的雅量的分裂社會；執政者變成法西斯，不允許不同聲音存在；藍綠之間除了互相攻擊，從內政到外交，幾乎全無共識。

這樣的台灣社會，還有可能在遭遇敵人攻擊時，全體人民同心同德抵禦外侮嗎？ 藍營的會相信綠營政客會戰到最後一兵一卒、絕不率先逃跑嗎？ 綠營會相信親藍佔多數的國軍，會抵死保護三軍統帥，讓她優先安全撤離嗎？

美國政府常說：「中國最大的敵人是自己」，而台灣最大的敵人則是來自內部。

如果執政者無法融合民心、沒有中心思想、國軍不知為誰而戰、為何而戰，繼續煽動藍綠對決、鼓動民眾分裂，其實不需要敵人進犯，「這個國家」已經完蛋一半了！

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