高雄佛館展現錦繡八桂。（作者提供）

「守望精神家園～第八屆兩岸非物質文化遺產月暨美麗中華行旅遊推廣活動」，在9月9日於佛光山佛陀紀念館隆重開幕。文化、旅遊界的貴賓現場雲集，大陸主辦方代表以影片致詞共同參與。適逢中秋佳節將屆，啟動儀式結合明月意象，傳達團圓意涵，兩岸貴賓團聚一起，迎接非遺之美。

今年活動以廣西壯族自治區為主賓省，展出「壯美廣西•錦繡八桂～廣西非物質文化遺產」特展。廣西壯族自治區不僅有著山清水秀、洞奇石美的自然風光，在文化底蘊上，有著多民族文化的特色，特別展現在壯、漢、瑤、苗、侗等十二個世居民族融合聚居。各族人民在這裡繁衍生息，形成人與自然和諧相處的生活哲學，經過時間的積累後，在八桂大地上孕育出豐富多彩的非物質文化遺產。

左起：社團法人中華翰維文化推廣協會陳春霖、國立台灣史前文化博物館王長華館長、海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處任佳燕主任、佛光山住持心保和尚、施國隆、高雄旅行公會蔡宗佑理事長。（作者提供）

中華文化聯誼會副會長、海峽兩岸旅遊交流協會副會長高政通過致詞影片參與並表示，「守望精神家園～第八屆兩岸非物質文化遺產月暨美麗中華行旅遊推廣活動」已經實施多屆，透過這個平台，讓觀眾領略中華優秀文化傳統的魅力，並期許兩岸共同來弘揚中華傳統文化。

廣西壯族自治區文化和旅遊廳甘霖廳長說：廣西不僅有豐富的旅遊資源，還有多項傳統入選非遺項目，多年來，積極推動非遺保護傳承與交流合作，促進優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，並邀請臺灣朋友，到廣西觀賞秀甲天下的自然山水，體驗特色濃郁的文化遺產。

佛光山住持心保和尚致詞。（作者提供）

佛光山住持心保和尚為在場貴賓獻上歡迎之意，並表示只要多交流、多包容，就可以把文化遺產的特質發揮得更好。期待疫情過後，大家可以親自走入廣西，真的去體會她的內涵。

特邀貴賓國立台北藝術大學文化資產藝術創新博士班施國隆教授特別提出，台灣也有豐富深厚的海洋文化資產，期待未來可以以此主題互相交流。

本次展覽以廣西壯族自治區非物質文化遺產為主軸，並介紹旅遊文化特點，全方位展現當地的民俗、民藝、民風與旅遊風光。其中展出的展品包含多元的民族服飾，精選壯、侗、苗、瑤四族的經典服裝、織錦、刺繡，展現各民族的特色風華；當然少不了民族歌舞的影片展示，搭配深具地方色彩的傳統樂器，如壯族銅鼓、京族獨弦琴、壯族天琴等；更有廣西代表性的文化象徵──繡球、名聞海內外的六堡茶、做工獨特的欽州坭興陶等，樣樣精彩，值得大家前來欣賞。

主辦單位之一的社團法人中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長從長期推廣非遺文化的角度切入，提出個人觀察，他強調非遺來自民間，來自百姓生活，與歲次、節令、節慶、信仰、祈福等密切相關，保護非遺、傳承非遺，就是守住中華文化的根本。而守望精神家園～兩岸非物質文化遺產月暨美麗中華行旅遊推廣活動，是兩岸文化交流最優秀的品牌，每個參加過的民眾都印象深刻，未來也將繼續堅持促進非遺交流的使命。

「守望精神家園～第八屆兩岸非物質文化遺產月暨美麗中華行」活動，是由中華文化聯誼會、海峽兩岸旅遊交流協會、廣西壯族自治區文化和旅遊廳、財團法人人間文教基金會、社團法人中華翰維文化推廣協會共同攜手推出，除了展出多元絢麗的民族特色風情，更有體驗工作坊活動，歡迎民眾一起參與，共同體驗這場令人驚豔的廣西非物質文化遺產與文化旅遊之美。（陳春霖/中華翰維文化推廣協會理事長）