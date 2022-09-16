兩岸關係一日數變，現在所謂的《台灣政策法》似已初步過關，是為「丕變」。基於「量變必引起質變」的原理，兩岸關係哪天發生「質變」，也不是不可能的。兩岸會發生什麼「質變」，無非兩項，就是台獨建國和武統台灣；而就在這一「質變」過程中，兩岸兵戎相見，就成了「萬變不離其宗」的必然。

面對此一即將到來的變局，本人有幾點淺見，提供給民進黨當局。既然當局已提出「同島一命」的號召，並有著「全民皆兵」的宏偉計畫，那就必須先做好以下幾件事，以展示我們的決心和意志。

可以肯定的說，共軍一旦來襲，我們的一府五院，必定是首要目標，職是，筆者強烈建議以下諸點。

一、總統府內的蔡總統，應立即以三軍統帥的名義，首先刪除以漢光演習所列的「遁逃條文」，並立即堵死所有逃亡的通路，主動並命令所有達官顯貴放棄那張媒體透漏國安單位發給的逃亡「小卡片」，違抗命令者，就地正法，以示與全民共存亡的決心。

二、一府五院以及所轄的各部會，應自即日起，由「黑熊部隊」發起人曹興誠先提供每人手槍、衝鋒槍和子彈若干，並列定出操演練如何裝子彈、開保險、打靶等項目，蘇貞昌院長也就不必帶掃把對抗。大難來時，響應「全民皆兵」的號召，不可以「落跑」，除非證明自己是「豎仔」。

三、上自蔡總統，下至五院院長，每人發給「氰化鉀」一粒或數粒，一旦被俘、被囚，要發揮「同島一命」的真精神，寧死絕不妥協，絕不投降，絕不做吳三桂。

只要做到以上三點，必能鼓動風潮，喚起民眾，轉危為安。

《台灣政策法》一旦正式通過並啟動，那就是兩岸關係從「量變」導向「質變」的臨界點，屆時蔡政府就得面臨以上三項的試煉。在此得先問這些高官們，大家都準備好了嗎？同時也要問問所有1450網上戰士們，你們準備和蔡政府同生死，共患難了嗎？

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